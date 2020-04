“Ceux des vingt-deux” – Pourquoi la Hollande est-elle contre les euro-obligations? (VIDEO)

10 avril 2020, par Leopoldo Gasbarro

Qu’est-ce qui se cache derrière le non des Pays-Bas en euro-obligations?

Ce soir à “Quelli delle ventidue” avec Alessandro Plateroti (chroniqueur pour Il Sole24ore) et Gianfranco Navone (PDG de First Real srl), nous vous expliquerons ce qui se cache derrière le non néerlandais aux euro-obligations. Dans un document de la BCE tous les chiffres sur la crise hypothécaire potentielle de certains pays du nord de l’Europe. Pourtant, malgré tout, c’est en Italie qu’un éventuel atout est à craindre précisément à l’époque où la tension, notamment politique, comme nous l’avons vu ces dernières heures atteint des niveaux jamais atteints comme en témoigne le choc entre Conte et les oppositions consommé en début de soirée aujourd’hui.

Regardez la vidéo ici: https://www.leopoldogasbarro.it/2020/04/10/quelli-delle-ventidue-perche-olanda-e-contro-gli-eurobond/

