CGIA: Numéro de TVA plus harcelé que les salariés et les retraités

Cela peut sembler étrange à certains, mais le taux moyen de travailleurs indépendants est nettement plus élevé que celui des salariés et des retraités. Les titulaires du numéro de TVA savent bien que, selon les données relatives aux déclarations de revenus 2018, ils ont versé au contribuable un l’impôt sur le revenu des personnes physiques de 5 091 euros. Un chiffre supérieur à celui de 3 927 salariés et 3 047 retraités. En d’autres termes, la TVA paie 30% de plus d’impôt sur le revenu par an que les employés et 67% de plus que les retraités.

Pour souligner la différence de traitement, le coordinateur duBureau d’étude de la CGIA, Paolo Zabeo:

“Nous pensons qu’il est important de clarifier cette question pour réfuter une thèse largement répandue, en particulier dans certains cercles syndicaux, selon laquelle en Italie les impôts sont honorés presque exclusivement par ceux qui subissent le prélèvement à la source. Soyons clairs, personne ne nie qu’il existe des zones d’évasion ou de sous-déclaration parmi les travailleurs indépendants, qui, bien sûr, doivent être absolument éliminées. Les résultats de cette élaboration démontrent cependant de manière irréfutable que les numéros de TVA sont en moyenne plus harcelés que les autres contribuables-personnes physiques “.

Les raisons de l’écart

En principe, on peut dire que l’écart relatif au paiement moyen de l’Irpef entre ces 3 catégories de contribuables est dû, notamment, à la combinaison de 2 facteurs:

1) ayant un revenu de travail moyen plus élevé pour les salariés et les retraités, le prélèvement Irpef sur les indépendants est plus élevé;

2) les travailleurs indépendants et les retraités, en particulier ceux à revenu moyen-faible, peuvent compter sur des déductions fiscales nettement inférieures à celles versées aux salariés.

«Après avoir décidé de réduire le coin fiscal, alourdissant ainsi la masse salariale des salariés, il nous semble souhaitable que Conte gouvernement pour alléger la pression fiscale également sur les petites et micro-entreprises. Ceci, indirectement, bénéficierait également aux employés, étant donné qu’au cours des dernières années de difficultés économiques, la grande majorité des nouveaux emplois ont été créés par des activités entrepreneuriales à petite échelle “, a déclaré le secrétaire de la CGIA, Renato Mason.

Qu’est-ce que l’impôt sur le revenu des particuliers

Pour en revenir aux chiffres, l’impôt sur le revenu des particuliers est le principal impôt payé par les contribuables à l’État italien. Elle n’est versée que par des personnes physiques (salariés, retraités, indépendants et autres revenus personnels) et, comme il ressort des déclarations de revenus 2018 (année d’imposition 2017), ces sujets donnent à l’administration fiscale 157,5 milliards d’euros « années; l’incidence de ces recettes sur le total national des recettes fiscales est de 31,5%.

la employés et retraités plus de 36 millions et 300 mille personnes sont présentes en Italie: ensemble, elles représentent 88,2% des contribuables Irpef présents dans le pays et paient près de 130 milliards d’euros aux autorités fiscales (soit 82,5% du total). la autonomes, cependant, sont un peu plus de 4 millions 300 000 unités (soit 10,5% du total des contribuables de l’Irpef) et garantissent au contribuable 22 milliards d’euros d’Irpef (14% du total des recettes de l’Irpef).

Dans ce cas également, mettez l’accent sur dallBureau d’étude du CGIA, la comparaison entre l’incidence du pourcentage de contribuables et celle sur le revenu montre que les travailleurs indépendants sont soumis à une fiscalité plus importante, et donc plus «écrasée» que les autres.

Indépendant, la Lombardie en tête

Au niveau territorial, la région qu’il présente le plus grand nombre de travailleurs actifs est la Lombardie (plus de 3 962 000 salariés et près de 777 000 indépendants) qui, rappelons-le, compte plus de 10 millions d’habitants.

Juste en dessous se trouvent la Lazio, en ce qui concerne le nombre de salariés (un peu plus de 2,1 millions) et la Vénétie, en ce qui concerne les indépendants (environ 429 300).

La Vénétie occupe également la troisième place au niveau national pour le nombre d’employés (1,9 million), tandis que l’Émilie-Romagne se positionne sur la dernière marche du podium en raison de la présence de travailleurs indépendants (391 300).

Même le plus grand nombre de retraités est concentré en Lombardie (près de 2,5 millions). À la deuxième place, nous voyons le Latium (1 272 373) et à la troisième place le Piémont (1 228 747).

Impôt sur le revenu par région

Enfin, face à l’impôt sur le revenu par région, le territoire qui paie le plus est la Lombardie. En valeur absolue avec 35,9 milliards d’euros (soit un impôt sur le revenu des contribuables pro de 6 220 euros). La Lazio a suivi avec 17,8 milliards d’euros (impôt sur le revenu moyen de 6 150 euros) et l’Émilie-Romagne avec 14,5 milliards d’euros (impôt sur le revenu moyen 5 390 euros). En bas du classement, nous voyons les Pouilles avec un impôt sur le revenu moyen par contribuable de 3 840 euros, la Basilicate avec 3 720 euros et la Calabre avec 3 650 euros.

Italiens tarés, parmi les premiers en Europe en matière de fiscalité

Plus généralement, concluent-ils du CGIA, de la comparaison avec les autres pays européens, un résultat très décourageant pour nous. En 2018, les Italiens ont payé 33,4 milliards d’euros de taxes de plus que le montant total moyen payé par les citoyens de l’Union européenne. C’est un différentiel qui “pèse” presque 2 points de PIB. En termes par habitant, cependant, nous avons payé au contribuable 552 euros de plus que la moyenne des citoyens européens.

De cette comparaison seules la France, la Belgique, le Danemark, la Suède, l’Autriche et la Finlande ont une charge fiscale plus élevée que la nôtre. La “surprise” vient de Paris: chaque citoyen de l’autre côté des Alpes a payé 1 830 euros de plus que nous.

En termes absolus, l’écart fiscal nous est favorable et s’élève à 110,7 milliards d’euros. Cependant, par rapport aux autres principaux concurrents, nous «succombons» toujours. Si nous avions la charge fiscale de l’Allemagne, nous paierions 24,6 milliards d’impôts en moins (407 euros par habitant), les Pays-Bas 56,2 (930 euros par habitant), le Royaume-Uni 114,2 (1 888 euros par habitant) et l’Espagne 119,5 (1 975 euros par habitant)