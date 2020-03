Chaînes YouTube de Microsoft piratées pour promouvoir l’escroquerie Bitcoin

Faits saillants:

Les attaquants ont falsifié une présentation de Bill Gates avec de fausses promotions BTC.

Il s’agissait de plusieurs émissions en direct demandant entre 0,1 et 20 BTC.

Plusieurs chaînes YouTube de Microsoft et d’autres utilisateurs ont été attaquées par des pirates informatiques aux premières heures de ce lundi 30 mars.

Les pirates ont falsifié une présentation offerte par Bill Gates, co-fondateur de la société de logiciels, en 2019 et jeté les bases supposées pour participer à la réception de crypto-monnaies, en promouvant une arnaque avec bitcoin.

Parmi les chaînes piratées, on trouve celles de Microsoft US, Microsoft Europe et Microsoft News, selon les médias numériques. Pour tenter de légitimer l’arnaque, les pirates ont également ils ont pris le contrôle des comptes d’utilisateurs dont les noms ont été modifiés pour sembler être soutenus par Gates et Microsoft.

Les chaînes d’autres organisations, comme le Chaos Computer Club allemand, ont également été piratées. Au total, 19 comptes YouTube ont été piratés.

«Notre service marketing chez Microsoft a eu une idée: organiser un événement cadeau spécial pour tous les fans de crypto-monnaie. En l’honneur des passionnés de crypto et pour soutenir le marché des crypto-monnaies », fait partie du message des pirates. Le prétendu concours consistait à envoyer, à une adresse fournie dans la vidéo, entre 0,1 et 20 BTC pour recevoir le double de ce montant.

Au moment de la publication de cet article, la direction n’avait reçu qu’une seule transaction d’un montant de 0,01950000 BTC, soit environ 124 dollars américains au taux de change actuel.

Des tentatives d’escroquerie utilisant des personnalités du monde de la technologie ou d’autres domaines ont été signalées dans le passé. En octobre 2018, un compte vérifié qui a supplanté l’identité d’Elon Musk, fondateur de Tesla, a offert de donner des milliers de bitcoins à la communauté. Même l’image du cofondateur d’Ethereum Vitalik Buterin et celle du fondateur de Litecoin Charlie Lee ont également été usurpées pour frauder les utilisateurs.

Les fraudeurs de crypto-monnaie utilisent diverses méthodes pour saisir les fonds des utilisateurs, ce qui n’est pas nécessairement limité aux opérations à petite échelle. Cela comprend également les offres initiales de pièces frauduleuses (ICO), de fausses maisons de change, de faux portefeuilles de crypto-monnaie et les prétendus cadeaux offerts sur les réseaux sociaux.

La suggestion pour ces cas est d’avoir du bon sens et de toujours douter de la réalité de ces prétendues offres. Pour cela, il faut se renseigner et être au courant de ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies, pour savoir quelles sont les entreprises respectées et les projets solides de l’industrie.

Un rapport publié par Cipher Trace, en août 2019, a indiqué que les escroqueries par crypto-monnaie avaient atteint le montant de 4,26 milliards de dollars à cette date l’année dernière, avec le bitcoin de préférence dans 98% des cas de logiciels malveillants et de ransomwares. , d’autres types d’attaques appliquées par des pirates.