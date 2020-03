Chanel publie son plan sur le changement climatique Mission 1.5 °

Le plan de Chanel vise à lutter contre le changement climatique conformément à l’accord de Paris sur le climat 2015.

// Chanel lance son engagement pour lutter contre le changement climatique – Mission 1.5 °

// L’initiative verra Chanel réduire son empreinte carbone et celle de sa chaîne d’approvisionnement,

Chanel a publié une nouvelle initiative de développement durable pour lutter directement contre le changement climatique et le rôle que la marque de mode de luxe et le détaillant peuvent jouer dans la réduction de son empreinte carbone.

Baptisée Chanel Mission 1.5, elle découle de l’Accord de Paris sur le climat, qui visait à limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale de la planète à 1,5 ° C et comprend quatre engagements clés.

Il s’agit notamment de réduire les activités de Chanel et l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement, de passer à 100% d’électricité renouvelable, d’équilibrer les émissions de carbone résiduelles et de financer des projets conçus pour accélérer la transition vers la génération d’une quantité moindre d’émissions de gaz à effet de serre.

Pour mettre en œuvre ces larges engagements dans sa propre chaîne d’approvisionnement, Chanel investit également dans les nouvelles technologies et start-ups, notamment dans le domaine des matières premières et des emballages, ainsi que dans la recherche scientifique sur le climat.

“La crise climatique représente le plus grand problème de notre époque et exige une action urgente pour réduire les impacts environnementaux négatifs et conduire à des changements plus larges”, a déclaré Andrea d’Avack, responsable du développement durable de Chanel.

«Avec l’annonce d’aujourd’hui, Chanel s’est clairement engagé à accélérer le passage à une économie à plus faible émission de carbone.

«La mission Chanel 1.5 ° est ancrée dans notre vision à long terme et reflète nos ambitions de jouer notre rôle pour relever le plus grand défi de l’humanité et inscrire l’avenir de notre entreprise dans un monde plus durable.»

