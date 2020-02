Changement au sommet d’UBS: Ermotti laisse les Hollandais Hàmers à sa place

Changement en haut d’UBS. La nouvelle, déjà dans l’air depuis des jours, a été confirmée hier soir: Sergio Ermotti, PDG de la banque suisse depuis 2011, a démissionné, qui sera valable à partir du 1er novembre prochain. À sa place, comme spécifié dans une note, le Néerlandais arrivera Ralph Hamers, PDG du groupe ING, Multinationale néerlandaise de services bancaires et financiers.

Ermotti était l’un des PDG a vécu le plus longtemps en Europe: il occupe ce poste depuis 2011.

«Ce fut un privilège de conduire UBS. Après près d’une décennie en tant que PDG, c’est le bon moment pour écrire mon prochain chapitre. UBS est en pleine forme, jouit d’une flexibilité stratégique maximale et est bien positionnée pour une croissance durable “, a déclaré Ermotti.

Son successeur rejoindra la direction à partir du 1er septembre prochain. Il s’agit d’assurer une transition en douceur:

«Au cours des prochains mois, mes collègues et moi continuerons de mettre en œuvre notre stratégie et d’atteindre nos objectifs. Nous sommes impatients de travailler avec Ralph “, a conclu Ermotti.

Ralph Hamers a rejoint le groupe ING en 1991. Au cours de sa carrière, il a occupé une série de postes dans tous les secteurs d’activité et toutes les zones géographiques avant de devenir PDG en 2013. Hamers est titulaire d’un Master en économétrie d’entreprise et recherche opérationnelle de Université de Tilburg aux Pays-Bas et président de l’European Banking Group, la principale association bancaire européenne.

Sergio Ermotti, issu de la banque d’investissement, a été promu PDG par intérim en septembre 2011 après le départ d’Oswald Grübel du groupe suite au scandale de fraude impliquant un trader UBS basé à Londres. Deux mois plus tard, le Tessin est nommé indéfiniment. Auparavant, il avait travaillé pour la banque américaine Merrill Lynch pendant 18 ans avant de rejoindre l’italien UniCredit en 2005.