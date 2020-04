Changements sur le marché du Bitcoin et de la cryptographie

Max Keizer prédit que les gens achèteront du Bitcoin en masse

Ces dernières semaines, nous avons observé comment la situation a provoqué des changements dans le marché de la cryptographie, en particulier dans le Bitcoin. Pour cette raison, ce numéro de Quick News se concentre sur les derniers changements.

À commencer par la principale crypto-monnaie du marché, le Bitcoin, qui sera acheté en masse car il n’y aura pas d’or à vendre à cause du coronavirus, prédit Max Keizer.

Cela a été déclaré dans une récente édition de son programme d’actualités Keizer Report le 31 mars. Keizer a déclaré que la pandémie de coronavirus pousserait les milliardaires dans l’or comme refuge. Pour cette raison, Bitcoin va être acheté en vrac.

Une fois les fournitures achetées et stockées, la seule alternative restante est Bitcoin. Il a résumé:

“Je prédis, et ce n’est pas seulement le dernier cas d’utilisation, mais la dernière ironie, qu’une fois que les gens se rendront compte qu’ils ne peuvent pas obtenir d’or, ils commenceront à affluer vers Bitcoin.”

L’or présente un certain nombre d’inconvénients pour Bitcoin. Contrairement à la crypto-monnaie, il est coûteux et risqué de se déplacer, en particulier au-delà des frontières, et vous avez généralement besoin d’un tiers de confiance pour le stocker. Contrairement à la blockchain Bitcoin, il n’y a également aucun moyen pour le marché de savoir en temps réel si une unité d’or particulière est authentique.

Par conséquent, l’un des changements les plus notables concernant Bitcoin est qu’il regagne son titre d’or numérique, détrônant l’original comme un refuge.

Le coronavirus modifie l’utilisation de Bitcoin selon un rapport de Chainalysis

Chainalysis, la principale société de renseignement sur la blockchain, a découvert que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique mondial affectent les habitudes de consommation des détenteurs de Bitcoin (BTC) de manière surprenante.

Dans un nouveau rapport, Chainalysis détaille comment les tendances des dépenses de Bitcoin dans trois domaines, les services aux entreprises, les jeux de hasard et les marchés darknet, ont changé, voire s’inversé.

Chainalysis a signalé que l’un de ces changements de tendance montre une résistance parmi les services de trading Bitcoin dans la crise économique actuelle.

Le Bitcoin stocké sur BitMEX a chuté de 25% et n’aide pas le marché de la cryptographie

La quantité de Bitcoin stockée, par l’échange BitMEX, a baissé d’environ 25% depuis la chute soudaine des crypto-monnaies en mars.

La quantité de Bitcoin (BTC) détenue par BitMEX a diminué de 25% ces dernières semaines. Cela a été détaillé par les données collectées par CoinMetrics. BitMEX avait environ 315 000 BTC, ce chiffre est tombé à 244 000 BTC au 29 mars.

Le montant de Bitcoin détenu par BitMEX est en chute libre au cours des deux dernières semaines après que BitMEX a connu des liquidations massives le 13 mars.

Au 29 mars, BitMEX détenait 244k BTC, en baisse par rapport à un pic de 315k le 13 mars.

En savoir plus: https://t.co/cC66MWe4d2 pic.twitter.com/liB6GVkLwg

– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 31 mars 2020

Les raisons de la chute ne sont pas entièrement claires. Les investisseurs peuvent simplement retirer leurs crypto-monnaies des stockages en ligne face à un marché incertain, ou BitMEX peut avoir décidé de réduire leur propre exposition au Bitcoin.

Binance acquiert CoinMarketCap pour renforcer le marché de la cryptographie

Parmi les évolutions du marché de la crypto, on retrouve un mouvement qui semble déterminer l’hégémonie du marché de la crypto. Apparemment, la plus grande bourse du monde a acheté au registre du marché mondial de la cryptographie.

À travers un article sur le blog Binance, il a été annoncé que le principal échange de crypto-monnaie en volume et en utilisateurs du marché avait acheté auprès de CoinMarketCap pour un montant non divulgué.

Cette nouvelle acquisition de Binance devrait avoir un impact significatif sur le trafic du site. CoinMarketcap est l’agrégateur de données cryptographiques le plus populaire visité par plus de 37 millions de personnes par mois.

On a appris que le PDG de CoinMarketcap démissionnera, après sept ans devant l’entreprise et qu’il se consacrera à sa famille. Cependant, il a été précisé qu’il continuera à être conseiller. Tandis que l’actuelle directrice de la stratégie, Carylyne Chan, a été nommée PDG par intérim.

Le communiqué explique que CoinMarketCap continuera à fonctionner de manière indépendante comme il l’a fait depuis sa création, indiquant clairement que cette acquisition n’est pas destinée à interférer avec son identité commerciale indépendante.

Avec l’un des plus grands changements du marché de la cryptographie, nous clôturons cette édition de Quick News.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le