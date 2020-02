Changer et innover sans perdre d’identité

par Sandra Riccio

2020 ouvre la porte à une décennie pleine de défis pour le secteur bancaire. Jamais auparavant le secteur n’a été secoué par des changements aussi perturbateurs et omniprésents que ceux qui se produiront au cours des prochaines années. La liste des menaces à l’horizon est longue et va des effets de l’impact des technologies émergentes, aux évolutions du monde du travail, au thème démographique, jusqu’à changement climatique et le risque d’une japonaisisation de l’économie avec une faible croissance, une faible inflation et des taux d’intérêt nuls.

Mais la perspective est aussi de nombreuses opportunités qui résulteront des nouvelles transformations et que le monde des banques devra pouvoir saisir à temps. La survie de nombreuses entreprises du secteur est en jeu. Les forces perturbatrices qui agissent simultanément sur le secteur développeront une sélection naturelle, avec la disparition de nombreux instituts.

Haut de la liste des menaces le plus urgent est certainement celui de la technologie. L’union de solutions dont on parle beaucoup, comme blockchain et le apprentissage automatique, certaines technologies émergentes encore mal appliquées, comme l’informatique quantique, pourraient créer de nouveaux dangers.

Un autre aspect important est celui du changement climatique. Il s’agit d’un facteur qui obligera les banques à redéfinir leurs priorités dans le rôle qu’elles jouent au sein de l’entreprise et à sacrifier les bénéfices à court terme pour se concentrer davantage sur la durabilité, qui est cependant un problème à long terme.



Où va le monde bancaire? Il est difficile de faire certaines prédictions. En tout cas, à la fin du processus en cours, les banques seront très différentes de ce que nous connaissons aujourd’hui.

«Le mode bancaire sera différent – explique-t-il Paolo Gianturco, associé principal chez Deloitte responsable des FinTech -. Les instituts seront plus ouverts, offriront des services plus transparents et accessibles en temps réel, mais ils seront aussi plus intelligents et adaptés au client, à tel point qu’ils sont profondément intégrés dans la vie quotidienne “. Ce sera une révolution profonde mais si d’une part le mode bancaire aura radicalement changé, d’autre part le rôle des banques sera resté le même qu’auparavant.

“Malgré les nombreuses transformations, les institutions doivent rester fidèles à leur identité d’intermédiaires financiers, c’est-à-dire de rapprocher l’offre et la demande de crédit – dit Gianturco -. Dans l’intervalle, les objectifs ultimes des banques ont changé et elles commencent à se pencher sur des questions plus importantes telles que la lutte pour l’environnement et la réalisation d’une plus grande équité sociale. ” C’est sur ces équilibres que le monde des banques devra évoluer dans la prochaine décennie.



Au premier plan, les grands managers à la tête des instituts. Ils devront commencer à examiner les changements à venir dès maintenant, sans se laisser distraire par des problèmes à court terme. Et essayez d’imaginer maintenant comment mieux surfer sur la vague de changements profonds à venir.

“Les nouveaux partenariats et alliances peuvent devenir de plus en plus stratégiques, mais dans cette recherche de nouveaux, les dirigeants devraient également se concentrer sur l’importante mission de responsabilité sociale”, a déclaré Gianturco. En attendant, une première étape consiste à renforcer les bases de votre périmètre d’activité. Mais en examinant différentes dimensions, notamment l’infrastructure technologique, la gestion des données, la recherche de talents et la gestion des risques.

Ce seront les piliers qui nous permettront de mieux défendre l’histoire de tout un secteur de la pression des nouvelles avancées. En particulier, en ce qui concerne la technologie, il faut dire que les institutions continuent de fonctionner dans un contexte de lacunes importantes. L’une d’elles concerne le manque de modernisation des systèmes informatiques hérité du passé qui constitue aujourd’hui un énorme obstacle à la transformation.

Un autre aspect concerne les données, qui sera le carburant de l’avenir. «Les banques doivent atteindre des niveaux de performance plus élevés dans la gestion des données, dans la modernisation des infrastructures de base et adopter l’intelligence artificielle – déclare Gianturco -. Cependant, la plupart des banques sont loin de là où elles souhaiteraient être dans leur transformation numérique. Et cela malgré l’augmentation des investissements dans les nouvelles technologies observée ces dernières années. “

La tendance à la croissance des investissements de ce type devrait se poursuivre. Par exemple, en 2022, les banques nord-américaines consacreront près de la moitié de leur budget informatique aux nouvelles technologies. Les banques européennes s’arrêteront à environ un tiers de cette part, un chiffre qui est pourtant actuellement de 27%.

L’article complet a été publié dans le numéro de février du magazine Wall Street Italia.