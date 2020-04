Changpeng Zhao fait un clin d’œil à Bill Gates

Jamais auparavant l’humanité n’a été confrontée à une menace de l’ampleur du Coronavirus. Peu importe comment vous le voyez, la maladie née en Chine transforme le monde dans lequel nous vivons. Et chaque jour qui passe sans guérison, est un jour de plus avec des centaines de morts à travers la planète. C’est pourquoi Changpeng Zhao, fondateur de Binance, a fait un clin d’œil à Bill Gates, montrant son admiration pour l’effort qu’il fait pour trouver le remède.

La lutte contre le coronavirus

Chaque jour qui passe sans que l’humanité trouve un remède contre le coronavirus, des centaines de vies sont perdues.

Et, malgré toutes les distanciations sociales que nous pouvons appliquer et les efforts énormes que l’humanité fait pour rester en quarantaine, ces mesures ne peuvent que retarder l’expansion de COVID-19. Cependant, en fin de compte, ils ne peuvent pas l’arrêter.

Pour cette raison, plusieurs sociétés pharmaceutiques du monde entier travaillent jour et nuit pour obtenir un vaccin contre le coronavirus. Mettre toutes les ressources dont ils sont capables dans cette entreprise. Cependant, comme pour tout objectif que vous souhaitez atteindre dans le monde, l’argent fait la différence.

L’admiration de Zhao pour Bill Gates

Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris par le clin d’œil à Bill Gates fait par Changpeng Zhao sur son compte Twitter. Après que le milliardaire fondateur de Microsoft a promis une grande partie de sa fortune de financer les efforts pour trouver le vaccin contre le coronavirus. Ce que Zhao a reconnu à travers un tweet:

«Je respecte le sens des affaires et le succès des gens. Je le respecte beaucoup plus quand ils ont aussi un bon cœur. J’ai beaucoup de respect pour Gates. Il y a beaucoup à apprendre. ” On peut le lire dans le message dédié par le fondateur de Binance, à qui il est l’une des figures de proue du monde technologique et philanthrope.

Nous devons nous rappeler que Changpeng Zhao lui-même mène un effort pour financer la lutte contre le Coronavirus, à travers la branche caritative de son échange, Binance Charity. Avec quoi, il prévoit de financer l’équipement médical nécessaire pour les pays qui connaissent le pire moment en raison de COVID-19.

Démontrant ainsi, à la fois Gates et Zhao, que les affaires ne sont pas en conflit avec l’humanité, toutes deux mettant tout en elles-mêmes, y compris leur fortune, pour faire face à la plus grande crise que l’humanité ait connue depuis des siècles.

