Changpeng Zhao ne permettra pas l’effondrement de Bitcoin

Les pires effets du Coronavirus sur l’économie mondiale ont été observés depuis la semaine dernière, avec l’effondrement de la plupart des marchés financiers internationaux. Suscitant la peur au sein de la communauté crypto au sujet de l’avenir du Bitcoin, à laquelle le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, répond dans le Tweet d’aujourd’hui.

Toujours inquiet de voir #btc passer à 0?

Non! Tant qu’il me restera un sou, cela n’arrivera pas.

– CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 17 mars 2020

L’engagement de Changpeng Zhao envers Bitcoin

De nos jours, rien ne peut être tenu pour acquis contre le Coronavirus, pas même la réserve de valeur des actifs de valeur. Depuis, l’une des premières victimes de l’effondrement des marchés a été le prix du Bitcoin et de l’or. La crypto-monnaie perd jusqu’à 49% de sa valeur en moins de 24 heures.

Cela a généré une grande peur au sein de la communauté cryptographique. Qui, face à la perspective que la crise sanitaire créée par le Coronavirus dure encore plusieurs mois, ils craignent que la valeur du Bitcoin soit l’une des grandes victimes de la maladie.

Il y a des voix dans le monde de la crypto qui parlent d’un Bitcoin à 0 dollar au cas où l’effondrement se poursuivrait.

En outre, les gouvernements du monde ont annoncé des paquets de plusieurs millions de dollars pour éviter une crise absolue dans leurs économies. Mettre des millions de dollars en jeu pour protéger leurs entreprises, leurs citoyens et leurs devises de la chute des marchés.

Face à cela, Bitcoin a également ses propres défenseurs, en particulier la figure de Changpeng Zhao, le fondateur et PDG de Binance. Qui dans un tweet a réaffirmé son soutien total au Bitcoin, promettant en outre qu’il ne permettra pas une chute de la crypto-monnaie:

“Êtes-vous toujours préoccupé par le fait que #BTC passe à 0? Ne le fais pas! Tant qu’il me restera un sou, cela n’arrivera pas. »

De cette façon, Changpeng mettrait son propre nom et sa fortune comme première garantie sur le prix du Bitcoin. Montrant l’engagement qu’il a avec la crypto-monnaie, et donc, espérant générer une plus grande confiance dans le marché, pour éviter une nouvelle baisse du prix du BTC dans les jours à venir.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le