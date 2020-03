Chaque entrepreneur a besoin d’un éditeur. Cette application peut être à vous pour seulement 40 $.

WhiteSmoke améliore votre grammaire, votre ponctuation, votre clarté, etc.

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l'Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Malgré la question du cliché «Qu’allez-vous faire avec une majeure en anglais», l’écriture est une compétence essentielle dans tous les aspects des affaires. Que vous cherchiez votre premier emploi ou que vous construisiez votre cinquième entreprise, savoir comment écrire efficacement peut être une aubaine énorme pour votre avenir. Heureusement, la technologie nous a fourni des outils comme WhiteSmoke Grammar Checker qui nous permettent de “truquer jusqu’à ce que nous le fassions” mieux que jamais.

Nommé l’une des 31 meilleures idées d’affaires de CNN dans le monde, WhiteSmoke est l’outil complet pour vous aider à éviter les fautes de frappe embarrassantes et à écrire de manière plus convaincante. WhiteSmoke est un outil Web qui s’intègre aux outils que vous utilisez quotidiennement pour analyser votre écriture et améliorer votre grammaire, la structure des phrases, l’orthographe et la ponctuation. En utilisant la technologie de traitement du langage naturel (NLP) et de traduction automatique statistique (SMT), WhiteSmoke va au-delà de la vérification orthographique pour suggérer des améliorations de style, de ton et de clarté. Il vérifie rapidement les e-mails, les rapports et autres documents pour vous aider à corriger les erreurs et vous assurer de communiquer de la manière la plus claire et efficace possible. De plus, il peut traduire votre écriture ou des sites Web entiers de plus de 50 langues. La meilleure partie est que cela fonctionne réellement, ou du moins les critiques élogieuses de TopTenReviews et de devenir un écrivain aujourd’hui le suggèrent.

Si vous voulez cesser d’être cette personne qui écrit des e-mails chargés de faute de frappe, vous devriez obtenir cet outil de votre côté. Ne soyez certainement pas cette personne qui lance des clients dans du charabia. WhiteSmoke fonctionne sur n’importe quel navigateur moderne et un abonnement de cinq ans est maintenant disponible pour 39,99 $.

