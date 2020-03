Chassé! La nouvelle Kia Stinger 2021 fera ses débuts sur le devant de la scène

La première génération de la Kia Stinger sera mise à jour avec une mise à jour majeure en milieu de cycle. Un lifting qui apportera de bonnes nouvelles, tant dans les domaines esthétique que technologique. Ces photos d’espionnage nous montrent un prototype de la berline Kia rénovée effectuant des tests dans la lointaine Corée du Sud.

Le développement de Kia StingerC’est l’un des nombreux projets dans lesquels se lance le célèbre fabricant sud-coréen. La berline Kia sera mise à jour avec une mise à jour pertinente en milieu de cycle. Un lifting qui permettra à cette génération (la première) de faire face au reste de la vie commerciale qui nous attend. Il apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Encore une fois, il a été pris un prototype de la nouvelle Stinger 2021 en plein jour. Plus précisément, l’observation s’est produite dans la lointaine Corée du Sud, un pays dans lequel Kia concentre une grande partie du programme de développement. Et, bien que le spécimen photographié ait une quantité importante de camouflage, de nouveaux détails sont visibles qui seront la clé de cette configuration.

En détail l’avant (camouflé) de la nouvelle Kia Stinger 2021.

Mettons un accent particulier sur l’avant, puisque l’arrière était déjà détaillé dans une autre observation. Les les groupes optiques subiront divers changements. Ils utiliseront Technologie LED et ils présenteront une nouvelle signature lumineuse. Le pare-chocs sera également modifié. La vérité est que nous pouvons souligner quelques détails supplémentaires de face. Il n’y aura pas de changements radicaux dans ce domaine.

Quant au côté, tout passera par certains nouvelles jantes en alliage avec une taille de 18 pouces. De nouvelles couleurs de carrosserie seront également introduites, de sorte que les options de personnalisation seront augmentées. Et quant à l’arrière, tout passera par des groupes optiques mis à jour. De plus, il ne faut pas exclure de petits changements dans le pare-chocs.

Passant au volet mécanique, l’offre variera en fonction du marché. En Europe, le modèle actuel est disponible avec une sélection de moteurs à essence et diesel. Le nouveau modèle devrait adopter le Technologie semi-hybride 48 volts (MHEV)

dans le but de réduire au maximum les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Il sera également possible d’opter pour une configuration à traction intégrale.

Kia continue de travailler au développement du premier lifting Stinger.

Quand arrivera-t-il sur le marché? Les débuts de la nouvelle Kia Stinger sont prévus pour le second semestre de cette année. Maintenant, pour le voir chez les concessionnaires, il faudra attendre 2021.