Chassé! Le nouveau Jeep Grand Cherokee aura une variante à 7 places

Ce sont les premières images de la future variante de siège à 3 rangées de la nouvelle génération du Jeep Grand Cherokee. Un prototype très camouflé qui a été chassé ces jours-ci lors d’essais sur route aux États-Unis. Cette nouvelle variante de caisse allongée pourra accueillir jusqu’à 7 occupants et présente de fortes modifications à l’arrière pour accueillir la dernière rangée de sièges.

C’est la première fois que nous voyons l’une des unités d’essai du futur Jeep Grand Cherokee dans sa variante de siège à 3 rangées. Ce sera l’une des grandes nouveautés de la nouvelle génération de SUV Jeep de taille moyenne, qui viendra fortement renouvelée et lancera une nouvelle plateforme.

Bien que les responsables de la société aient déjà confirmé l’arrivée d’un nouveau SUV 7 places au catalogue Jeep dans l’Ouest, Nous n’avons pas pu confirmer que cela serait intégré dans la gamme Grand CherokeeParce qu’ils s’étaient seulement limités à dire que cela se situerait entre le Grand Cherokee et les nouveaux Commander et Grand Commander, nous nous attendions donc à une nouvelle gamme de produits, un modèle séparé et non une simple variante allongée.

Nous retrouverons tous les changements à l’arrière.

Bien qu’il soit encore très tôt et compte tenu de l’énorme charge de camouflage qui a caractérisé toutes les observations de cette future gamme, Nous ne devons pas exclure que Jeep commercialisera les deux variantes de manière différenciée, avec des panneaux ou des éléments de carrosserie spécifiques et sous des noms différents. Le temps nous le dira, mais pour le moment nous allons traiter cette variante pour ce qu’elle semble, un dérivé allongé 7 places du futur Grand Cherokee.

L’observation de ce nouveau prototype ne laisse aucun doute, la nouvelle génération WL du Jeep Grand Cherokee aura une variante de 3 rangées de sièges. Ces unités de test semblent fortement camouflées et sont très similaires aux prototypes précédemment vus. Cependant, son augmentation de longueur est palpable même avec les fortes doses de camouflage portées par cette unité, ce qui indique clairement où nous trouverons les modifications.

Cette nouvelle variante allongée semble avoir la même face avant et le même empattement que la variante classique. Nous n’avons pas trouvé de différences dans le nez ou les portes latérales, mais nous avons trouvé des différences dans le porte-à-faux arrière, qui est clairement plus grand. En raison des proportions suggérées par ce prototype, la variante longue n’aura que des différences à l’arrière et partagera probablement l’empattement avec la variante 5 places.

À l’exception de l’arrière, le reste de la carrosserie est identique au Cherokee.

A première vue on retrouve tous les panneaux du Cherokee, bien que l’arrière montre de nombreux éléments provisoires, comme c’est le cas de l’absence du pare-chocs, où apparaissent les tuyaux des sorties d’échappement.

La nouvelle génération de WL du Grand Cherokee sera basée sur la nouvelle plate-forme Giorgio de Fiat Chrysler Automobiles, celle utilisée dans les Alfa Romeo Giulia et Alfa Romeo Stelvio actuelles. Ainsi, la gamme de moteurs du SUV américain bénéficiera de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que le nouveau V6 EcoDiesel de 3,0 litres qu’ils viennent de sortir quelques modèles de la société américaine, en plus des habituels V6 essence 3,6 litres de la marque.

