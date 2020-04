Chat gratuit au coin du feu | 30 avril: Comment votre marque peut aider les personnes touchées pendant cette crise

Écoutez Nate Checketts qui dirige Brands x Better, une coalition de plus de 50 marques de consommateurs qui favorisent la stabilité en temps de crise.

Avril

23, 2020

1 min de lecture

L’une des doublures en argent de la crise du COVID-19 a été la volonté américaine de se sacrifier pour l’amélioration de leur communauté. Et de nombreuses marques tentent de faire leur part pour donner des fournitures et de l’argent à ceux qui sont sur le front et dans le besoin, mais ne savent pas la meilleure façon d’aller de l’avant.

Eh bien, notre invité clé, Nate Checketts, co-fondateur et PDG de Rhone, dirige Brands x Better, une coalition de plus de 50 marques de consommateurs qui favorisent la stabilité en temps de crise. Les membres de la coalition redonnent aux personnes les plus touchées par COVID-19, soutiennent leurs employés en ces temps incertains et encouragent les dépenses de consommation conscientes pour maintenir l’économie en marche.

Rejoignez-nous alors que Nate discute de la façon dont les entrepreneurs peuvent s’impliquer pour faire un don à leur communauté, de la logistique derrière le don et de ce que sa marque, Rhone, a fait pour aider les personnes touchées par COVID-19.

