CheBanca! les consultants et les masses gérées grandissent

La croissance de continue CheBanca!, la structure du groupe Mediobanca axé sur les conseils financiers. Le conseil d’administration de la société a rendu public ce matin les résultats du semestre clos le 31 décembre 2019. Selon le billet de banque, le l’actif total augmente à 26,5 milliards d’euros grâce à un afflux net d’actifs sous gestion / AUA de 1,4 milliard d’euros sur le semestre, doublé par rapport à l’année dernière. Au total, les AUM / AUA atteignent 12 milliards d’euros.

la réseau de distribution met en évidence une croissance continue qui est désormais 848 professionnels et 190 points de vente. En détail 453 sont gestionnaires riches et premiers (+2 au deuxième trimestre), qui ont levé 0,4 milliard d’actifs sous gestion / AUA au deuxième trimestre (0,3 milliard au précédent) et 395 conseillers financiers (+30 au deuxième trimestre), qui a levé 0,4 milliard d’actifs sous gestion / AUA au cours du trimestre (0,3 milliard au précédent).

«Le trimestre qui vient de se terminer confirme le potentiel de croissance de la banque. Nous sommes les meilleurs niveaux sectoriels pour la croissance du réseau de distribution (doublé en 850 ans pour atteindre 850 professionnels), pour les dépôts d’épargne nets (atteignant un total de plus de 26 milliards de masses de clients) et pour la possibilité de placer des hypothèques résidentielles (pour un total d’environ 10 milliards décaissés) ). CheBanca! c’est aujourd’hui un opérateur reconnu, innovant et rentable. Nous continuons notre engagement à améliorer la relation avec les clients au jour le jour, en nous identifiant à leurs besoins, en offrant une manière multi-canal et simple d’interagir, combinée à une offre complète et pratique ” GianLuca Sichel.

Quant au compte de résultat Revenus CheBanca! ils s’élèvent à 159,1 millions d’euros, en croissance soutenue (+ 8,8%) par rapport au premier semestre de l’année précédente et diversifiés entre marge d’intérêts 108,6 millions d’euros (+ 4,2%) et commissions 50 millions euros (+ 20,2%). La marge brute affiche une croissance de 29,1 millions d’euros (+ 25,4%).