Chefs vides

Mais surtout, elle doit être gouvernée par la sensibilité et l’humilité, éléments clés de cette figure, surmonter l’arrogance, l’arrogance, le manque de dialogue, l’auto-absorption auto-absorbée et l’aveuglement du ressentiment.

Nous n’avons pas besoin de messies ou de charlatans avec une pensée limitée et naine, mais un groupe de profils professionnels, capables de gérer et de diriger leurs responsabilités pleinement et avec succès, avec des capacités et des talents ordinaires et extraordinaires, avec un élan et un amour pour patrie authentique.

Un groupe de leaders, générateurs de connaissances face aux défis, pour unir leurs efforts vers un objectif commun: jeter les bases de la construction de demain et de la formation des nouvelles générations.

Nos sociétés sont fatiguées d’avoir des dirigeants vides. La seule chose permanente est le changement; c’est cela qui permettra d’évoluer face à de nouveaux défis. Je ne sais pas si le chef est né ou fait; Ce qui est clair pour moi, c’est que ces types d’êtres humains en avance sur leur temps sont urgents, patriotes, visionnaires et humains, capables d’entreprendre la conquête d’un avenir meilleur.

Note de l’éditeur: Carlos M. López Portillo Maltos s’est développé professionnellement dans des sujets liés au renseignement, à la géopolitique, à la migration, à la communication politique et d’entreprise, aux médias et à l’analyse politique. Il est titulaire d’un diplôme en sciences politiques de Tec de Monterrey et d’un master en responsabilité sociale de l’Université Anáhuac del Norte. Suivez-le sur LinkedIn. Les opinions publiées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur.

