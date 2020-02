Chèques repas 2020: à qui ils ont droit, montants, règlement

Les bons repas ont récemment pris de l’ampleur pour la dénonciation des associations représentatives des restaurateurs et des entreprises selon lesquelles le système est en train de s’effondrer, parlant d’un 30% de taxe cachée sur la valeur de chaque chèque-repas à la charge des commerçants. Mais que sont les chèques-repas en détail? Qui peut en bénéficier et combien valent-ils?

Chèques-repas: ce qu’ils sont et qui peut les utiliser

Parmi les avantages commerciaux que l’employeur puisse accorder à ses salariés nous trouvons des chèques repas. Les restaurants à ticket sont également connus sous le nom de tickets, électroniques ou papier, que l’employeur accorde à ses employés pour la pause déjeuner dans les restaurants et supermarchés partenaires.

Sur la base des dispositions de la circulaire MEF (n. 326 / E du 23/12/97), la société est libre de choisir ce qu’elle mettra à la disposition de ses salariés pour service de cantine, en choisissant entre:

chèques repas

cantine d’entreprise avec sa propre gestion ou sous-traitée à des sociétés externes;

cantine externe dans des installations spéciales;

allocation de remplacement pour la cantine en chèque de paie

Les personnes suivantes ont droit aux chèques-repas:

travailleurs salariés, à temps plein ou à temps partiel

collaborateurs

Il convient de souligner que les entreprises ne sont pas obligées d’émettre des billets à moins que la convention collective nationale dans laquelle se trouvent leurs travailleurs ne le prévoie.

Dans le système italien, il existe trois différents types de chèques-repas qui sont fournis par l’entreprise à l’employé et qui sont:

chèques repas papier: après chaque boisson, un ticket d’un carnet tenu par le travailleur est arraché du restaurant ou de l’opérateur

chèques-repas électroniques: fonctionnait comme une sorte de carte prépayée pour laquelle l’employeur recharge la carte pour le montant dû mensuellement

en chèque de paie: certaines entreprises n’émettent pas de billets papier ou électroniques et choisissent d’inclure le montant payé pour leur pause déjeuner dans le chèque de paie de ses employés.

Bon de repas: combien ça vaut

la valeur des chèques-repas ce n’est pas la même chose pour tous les travailleurs. Il existe des chèques-repas d’un montant minimum de 2 euros, tandis que le maximum est de 15 euros. Il est possible de dépenser jusqu’à 8 à la fois, mais l’entreprise peut imposer d’autres limitations: par exemple, vous ne pouvez dépenser que pour le déjeuner et uniquement les jours ouvrables (pas les jours fériés), etc.

Chèques-repas: la législation de référence

La législation de référence pour les chèques-repas est contenue dans le décret du ministère du Développement économique no. 122 de 2017. Il prévoit essentiellement que les billets peuvent être utilisés pour l’achat auprès de détaillants agréés et la vente pour consommation sur place de produits de leurs propres fonds fabriqués par des entrepreneurs agricoles “et à fermes, le ittiturismi et dans magasins industriels. En outre, le décret MISE 122/2017 a établi que pas plus de 8 billets peuvent être utilisés à la fois.

Plus récemment, le Loi de finances 2020 a introduit des nouvelles importantes surexonération fiscaleet et la sécurité sociale des chèques-repas papier et électroniques. Si les chèques papier jusqu’à 5,29 € et les chèques électroniques jusqu’à 7 € sont exonérés de taxes et de contributions jusqu’au 31 décembre 2019, à partir du 1er janvier 2020, la limite d’exemption des chèques repas papier passe de 5,29 € à 4 euros et l’exonération pour les bons électroniques passe de 7 à 8 euros. L’objectif est d’encourager l’utilisation des chèques-repas électroniques.