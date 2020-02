Chèques-repas à risque, qui peut les refuser et pourquoi?

Les bons de repas ou les billets de restaurant sont des avantages que l’entreprise reconnaît pour ses employés pour leur pause déjeuner au travail. Cependant, les entreprises n’ont pas l’obligation d’émettre des billets à moins que le contrat national de négociation collective pour leurs travailleurs ne le prévoie.

Chèques-repas: où ils sont acceptés

Conformément aux dispositions de la circulaire du MEF (n. 326 / E du 23/12/97), l’entreprise est libre de choisir ce qu’elle met à la disposition de ses salariés pour service de cantine, choix entre les chèques-repas, la cantine d’entreprise avec sa propre gestion ou sous contrat avec des sociétés externes, la cantine externe dans des structures spéciales ou une indemnité de remplacement pour la cantine dans le paquet de paie.

la chèques repas en particulier, papier ou électronique, ils sont acceptés par les bars et restaurants mais pas par tous.

Pour savoir si cette entreprise les accepte, il suffit de demander avant de manger le repas. Les coupons peuvent également être dépensés au supermarché. Même dans ce cas, il est bon de se renseigner d’abord même si les supermarchés qui les acceptent ont souvent un autocollant spécial.

Chèques-repas à risque

les associations professionnelles représentant les entreprises de distribution et de restauration de notre pays – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA et ANCD Conad – pour la première fois réunis dans une table de travail commune, ils ont dénoncé la faillite du système de chèques-repas et s’il n’y a pas de retournement immédiat, près de trois millions d’employés publics et privés pourraient se voir refuser la possibilité de payer déjeuner ou shopping avec des billets.

En détail, les associations soulignent que l’actuelle système de bons de repas génère une taxe cachée de 30% sur la valeur de chaque chèque-repas payé par les commerçants. Dans la pratique, entre les commissions aux sociétés émettrices et les charges financières, les bars, restaurants, supermarchés et centres commerciaux perdent 3 000 euros pour 10 000 euros de chèques-repas encaissés qu’ils acceptent.

À partir de là, les associations ont décidé d’engager une action en responsabilité contre Consip – le pouvoir adjudicateur pour le service des chèques-repas au sein de l’administration publique est officiellement en concurrence avec le système de l’offre économiquement la plus avantageuse mais, en fait, en raison de la nature du chèque-repas, au rabais maximum – pour avoir ignoré les sonnettes d’alarme sur l’affaire Ici! Groupe, première société de tickets repas d’entreprise qui, après avoir été déclarée en faillite en septembre 2018, a laissé 325 millions d’euros de dettes, dont environ 200 millions d’euros aux entreprises affiliées.