Cher globe-trotter: voici les huit tendances à connaître pour voyager en 2020

La Années 2010 C'est là que les voyages sont devenus plus faciles. L'arrivée des services d'hébergement à court terme, l'acceptation de «secondes villes» et la croissance rapide des compagnies aériennes à bas prix ont réduit notre monde et l'ont rendu plus intrigant.

Et le chant des sirènes des réseaux sociaux nous a envoyés dans des coins reculés à la recherche de lieux "authentiques", "locaux" et "non découverts", ou (au contraire) pour recréer les instantanés lumineux des influenceurs.

Mais si le voyage devenait un sport de compétition Au cours des 10 dernières années, cela commence à se relâcher. Il s'avère que tenter de visiter tous les pays du monde avant l'âge de 40 ans, ou simplement marquer trois villes sur un voyage d'une semaine, est épuisant. La quantité écrasante de canaux de sauvegarde et sources d'inspiration Cela a également dérouté les voyageurs, qui ont du mal à découvrir comment profiter au maximum de chaque minute de leurs précieuses journées de vacances.

C'est pourquoi le "voyage lent", qui permet de savoir ce qui se trouve sous la surface d'un lieu simplement en y restant un peu plus longtemps, gagne du terrain. L'idée offre non seulement plus de temps de repos, mais est également plus respectueuse de l'environnement et satisfaisante.

Ce sont quelques-unes des tendances qui changeront notre façon de penser nos aventures en 2020 et au-delà.



1. Profitez d'un voyage sans laisser de trace



Nous avons déjà parlé des compensations carbone et de la façon dont il est de plus en plus facile de compenser correctement vos vols. Mais en 2020, cette tendance ira beaucoup plus loin.

Effet cool, l'entreprise que nous aimons le plus pour les compensations carbone, lancera des outils pour aider à compenser l'empreinte carbone de vos vacances en croisière.

Plusieurs compagnies aériennes, dont Easyjet, ils se fixent des objectifs pour compenser les émissions de l'ensemble de leur flotte. Et les voyagistes s'impliquent, s'assurant que notre L'empreinte au sol est également réduite.

L'effort le mène Habitats naturels, qui a commencé en 2019 à proposer des itinéraires à empreinte zéro. Maintenant, l'entreprise affine cette idée en compensant la vie des voyageurs pendant une année entière s'ils réservent l'un de leurs voyages contre le changement climatique et le monde sauvage (les calculs de compensation sont basés sur la taille de la maison, les factures d'électricité, les dépenses kilométrage mensuel et aérien et conduite).

Dirigé par des experts de Fondation mondiale de la faune, les voyageurs peuvent s'aventurer à voir des spectacles comme la migration des baleines à Cabo, la forêt amazonienne ou les ours polaires dans l'Arctique.

2. Les jardins sont la nouvelle attraction des hôtels

Il n'y a pas beaucoup d'idylle dans nos vies hyper-impulsionnelles, et c'est peut-être pourquoi les jardins deviennent une caractéristique hôtelière de plus en plus populaire. Cela semble étrange, presque ennuyeux, et pourtant c'est le point.

Vous pouvez déjà communiquer avec la nature de cette façon dans des endroits comme Gleneagles, l'emblématique domaine écossais qui vient de refaire ses terres pour mettre en valeur des plantes et une flore locales plus authentiques au lieu de fleurs importées. Dans le Château de Dromoland 300 ans, en Irlande, également après une rénovation majeure, vous pouvez faire des visites officielles des jardins avec la directrice de la propriété, Dorothy Madden.

L’exemple le plus spectaculaire sera en périphérie de Paris, où le nouveau Airelles Château de Versailles Il permettra aux hôtes de dormir dans le palais si cher à ses jardins de près de 2000 hectares. Une grande partie de l'expérience sera orientée vers l'espace vert épique; même le restaurant Alain Ducasse L'endroit sera abrité dans une serre en verre.

3. Les vacances commenceront avant de quitter la maison



Si vous réservez une villa à Les fenêtres de Rosewood au paradis à Los Cabos l'année prochaine, et si vous vivez dans des villes sélectionnées comme Chicago, New York et San Francisco, votre séjour commencera avant de vous rendre à l'aéroport: l'établissement organise que les majordomes le reçoivent à la porte de leur maison, l'amènent à leur centre de départ et vous invitent à toutes sortes de gourmandises personnalisées en cours de route.

Ils offriront également le service sur le chemin du retour prolonger la joie d'être en vacances le plus longtemps possible.

De même, le nouveau Mauna Lani à Hawaï offrira une "expérience avant l'arrivée" lors de son ouverture en janvier, comme l'envoi aux clients d'une valise personnalisée de Arlo Skye édition spéciale avec invitations pour des cours guidés de planche à pagaie.

Certains de ces services offriront-ils quelque chose dont les riches voyageurs ont besoin? Ce n'est pas si clair. Mais la course a commencé à étendre l'expérience hôtelière bien au-delà des limites de la propriété physique.

4. Le & # x27; tout inclus & # x27; avec un autre nom



Plusieurs des plus grandes ouvertures d'hôtels pour 2019 étaient d'une variété inhabituelle: complexes de luxe tout compris. Mais ils n'ont pas été promus exactement comme tels.

Blackberry mountain Il a ouvert ses portes en février avec des tarifs allant des repas aux cours de poterie à la main et du yoga aérien. Cela contraste avec son frère aîné, l'hyper-luxueux Ferme de mûres, qui facture 175 $ pour une séance d'accrobranche et 250 $ pour un dîner de sept plats avec accord mets et vins (intéressant, même avec ses activités intégrées, la propriété plus récente et moins formelle est beaucoup moins chère).

Au Chili, Pure Vik de 1200 dollars par nuit, axé sur le vin, il est également neuf et tout compris: vous ne serez pas facturé un centime, quel que soit le montant de cabernet sauvignon que vous prenez ou la quantité d'équitation dans les Andes que vous voulez faire. Et quand il Fijian Resort & Spa Shangri-La sur l'île fidjienne de Yanuca a rouvert ses portes en avril, il est également devenu un forfait tout compris, reconnaissant que la plupart des clients qui le visitent sont heureusement limités à leurs offres.

Si vous avez déjà dépensé 32 $ pour le verre de vin le moins cher de votre hôtel aux Maldives, sachez que tout cela est un soulagement. Bien sûr, certains modèles tout compris cherchent à garantir que vous dépenserez tout votre budget de vacances en un seul endroit. Mais, par définition, ils libèrent les consommateurs de l'attribution de montants en dollars à chacun de leurs souhaits, ce qui, en réalité, n'a pas de prix.

5. Les clubs de voyage sont de nouveau géniaux …



Les clubs de voyage peuvent vous faire penser à des agences et des programmes obsolètes qui vendent des voyages à prix réduit grâce à des brochures génériques, mais de nos jours, ils deviennent quelque chose de complètement différent. Ils pourraient être l'un des moyens les plus sophistiqués de réserver des voyages.



Par exemple, Inspirate Pass, un abonnement qui fonctionne comme un buffet de tout ce que vous pouvez voyager, commence à 2500 $ par mois et comprend autant de nuits que vous le souhaitez dans les hôtels partenaires, les maisons de luxe ou même les croisières de l'entreprise. Certaines expériences exclusives sont également incluses, telles que l'accès VIP à des événements sportifs.

Si vous souhaitez réserver plus d'un voyage à la fois, ou voyager avec votre partenaire ou conjoint, le coût augmentera progressivement.

Ensuite, il y a Prior, un club d'adhésion pour les curieux de culture. Au cours de sa deuxième année, la société continue d'élargir ses événements "Nomadic Clubhouse", similaires aux fêtes intimes uniquement pour les membres dans des décors spectaculaires.

6. … et aussi les clubs hôteliers



Pendant des années, les hôtels ont souligné l'importance d'attirer les locaux à leurs portes, à la fois pour générer des revenus supplémentaires dans les restaurants et pour leur insuffler un environnement "authentique".

Maintenant que les hôtels sont des lieux de rencontre légitimes, les meilleurs n'offrent leurs espaces les plus attractifs qu'à ceux qui paient.

Un exemple est Centres de villégiature à Aman, dont la propriété à Manhattan ouvre cette année avec des condos de 50 millions de dollars et son premier club de membres. Ceux qui s'inscriront auront un accès exclusif, avec les clients et les résidents, au spa de trois étages de l'hôtel.

D'autres propriétés font des mouvements similaires, notamment Six Senses (également à New York) et Dorchester Dubai. Dans certains cas, ils se concentrent sur les offres de spa et de bien-être; dans d'autres, il s'agit davantage de l'accès à une programmation d'événements fréquents.

7. Les spas passeront à une technologie de très haute technologie



Somadomes, Bod Pods, le bien-être de la réalité virtuelle: si vous n'avez aucune idée de ce que ces choses signifient, vous l'aurez bientôt.

Ils viennent de faire leurs débuts au Four Seasons Resort Oahu, où un appareil similaire à un vaisseau spatial appelé Sensync affirme "redémarrer" le cerveau des visiteurs manipulant les cinq sens.

Pendant le voyage de 20 à 80 minutes, un casque de réalité virtuelle les "emmène" dans des espaces profonds, des criques ou des jardins zen, tandis que la machine pompe les sons et les odeurs, simule des choses comme le vent et la température et utilise les données dans le temps réel sur votre respiration et votre fréquence cardiaque pour vous assurer de vous calmer. Il Somadome à Ojai Valley Inn c'est pareil; C'est aussi une capsule autonome, mais elle se concentre sur la Méditation et luminothérapie.



Dans le Dolder Grand à Zurich et le Four Seasons New York Downtown, les esthéticiennes utilisent des microscopes confocaux pour obtenir des informations sur la pigmentation et l'élasticité de la peau, puis envoient des données à un centre de recherche exclusif pour créer une "recette" de produits personnalisés en fonction de leurs besoins.

Et si tout cela vous semble plus stressant que relaxant, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours bénéficier d'un massage régulier de 90 minutes dans tous ces endroits.

8. Les croisières deviennent plus petites, plus vertes et beaucoup plus amusantes



Quand il Collection Ritz-Carlton Yatch Lançant l'été prochain sur son voyage inaugural, ce sera l'une des nombreuses nouvelles entreprises qui tentent de changer notre façon de penser les croisières.

Partout dans le monde, les petits bateaux, conçus plus comme des résidences de caractère que comme des pièces flottantes de Las Vegas, rendront plus facile et plus attrayant de voir des endroits côtiers éloignés. Et non, nous ne parlons pas de bateaux de 200 passagers qui sont déjà utilisés pour tous les types d'équipements de croisière de luxe. Ceux-ci sont largement indépendants.

Ajoutez les nouvelles règles qui obligent les compagnies de croisière à réduire leurs émissions dans tous les domaines, et tout à coup ce mode de transport semble beaucoup plus intéressant.