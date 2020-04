Chercheur en vaccins: licencié par Trump parce que je n’ai pas administré de traitements “non prouvés”

Le président américain Donald Trump aurait licencié un médecin senior impliqué dans la recherche de vaccins coronavirus parce qu’il aurait refusé d’administrer certains traitements douteux à grande échelle, car il lui aurait plutôt ordonné de faire la Maison Blanche.

C’est l’histoire racontée par le New York Times par Rick Bright, a été licencié cette semaine du poste de directeur du département de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda). En détail, le médicament que Bright aurait évité de tester sans discernement sur des patients atteints de coronavirus est l’hydroxychloroquine, utilisée pour le traitement du paludisme.

“J’ai limité l’utilisation répandue de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine, promue par l’administration comme panacée, mais qui manque clairement de valeur scientifique”, a déclaré Bright, “alors que je suis prêt à examiner toutes les options et à penser” hors des sentiers battus “dans le cherchant des traitements efficaces, j’ai à juste titre résisté à la pression de l’administration d’un médicament non prouvé aux Américains. “

Le soutien public de Trump à l’administration de l’hydroxychloroquine n’est pas un mystère, mais le président américain nie que cela ait eu une influence sur le licenciement de Bright. “Je n’ai jamais entendu parler de lui. Si quelqu’un dit qu’il est chassé, c’est peut-être le cas, peut-être pas. Vous devriez écouter l’autre cloche. Je ne sais pas qui il est », a déclaré le président lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

Selon Bright, la réticence à administrer le médicament n’est pas seulement une question de principe, mais serait justifiée par des risques objectifs: «J’ai insisté sur le fait que ces médicaments n’étaient fournis qu’aux patients hospitalisés avec un diagnostic avéré de Covid-19 et sous la supervision de un médecin, “a déclaré Bright,” ces médicaments présentent des risques potentiellement graves, y compris une augmentation de la mortalité observée dans certaines études récentes sur des patients atteints de Covid-19. “

“S’éloigner au milieu de cette pandémie et placer la politique et le favoritisme avant la science met la vie, les cascades et les efforts de la nation en danger pour que cette crise de santé publique urgente soit traitée de manière sûre et efficace.”