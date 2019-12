Chiffrement des données SaaS: données au repos vs données en transit

Les applications SaaS comme G Suite et Office 365 offrent des avantages inégalés aux entreprises. Ceux-ci incluent des frais généraux réduits, une productivité accrue, une accessibilité facile et plus encore. Mais d'un autre côté, les données non protégées stockées dans ces applications SaaS rendent votre entreprise vulnérable à la perte de données. De plus, les entreprises SaaS sont responsables de la sécurisation de leur infrastructure et non votre les données qui y sont stockées. Il n'est pas surprenant que deux entreprises sur trois soient victimes de la perte de données SaaS.

Les entreprises ont réalisé que les applications SaaS ne peuvent pas être considérées comme la seule balise lumineuse lorsqu'il s'agit de sécuriser leurs données. Pour compenser cela, ils choisissent des solutions de sauvegarde qui offrent un cryptage de données SaaS avancé, que les données soient au repos ou en transit.

Qu'est-ce que les données au repos?

Les données au repos sont des données qui ne se déplacent pas activement dans le système ou le réseau et n'interagissent pas avec des applications tierces telles que les données stockées sur les disques durs, les téléphones mobiles, les lecteurs flash, les ordinateurs portables, etc.

Les attaquants rechercheront les données au repos si vos applications SaaS ne sont pas en mesure de fournir de solides normes de chiffrement au repos. Il en résulte une distribution non autorisée répétée de données sensibles.

Imaginez, quelqu'un met la main sur votre téléphone avec l'intention d'accéder à votre boîte de réception pour jeter un œil à vos e-mails professionnels! Si votre fournisseur SaaS ne dispose pas d'un cryptage solide au repos, les voleurs peuvent accéder à des informations confidentielles vivant sur ces e-mails.

Qu'est-ce que les données en transit?

En transit signifie «en mouvement» ou simplement, des données se déplaçant d'un endroit à un autre. Il comprend les données voyageant d'un réseau à l'autre ou le transfert de données du stockage local au stockage cloud.

Les données en mouvement sont souvent considérées comme moins sécurisées et leur vulnérabilité en fait un endroit idéal pour les attaquants. Cela met en danger vous et les autres parties qui font affaire avec vous. Connaître votre application SaaS peut fournir un chiffrement en transit est un must.

Fait intéressant, l'une des questions les plus fréquemment posées à nos représentants concerne les normes de chiffrement de Spanning. Il y a un soupir de soulagement lorsqu'ils apprennent que Spanning utilise le chiffrement au niveau objet AES 256 bits qui sécurise les données et génère également des clés de chiffrement.

Protection robuste des données avec sauvegarde SaaS appropriée

Une bonne solution de sauvegarde et de restauration comble le fossé de sécurité qui apparaît entre les applications SaaS et les entreprises. Grâce aux normes avancées de cryptage des données SaaS, des contre-mesures sont créées pour les données en repos et en transit. Essentiellement, les menaces peuvent être neutralisées avant qu'elles ne causent de réels dommages grâce à une protection proactive des données.

Cependant, une mauvaise solution de sauvegarde fait le contraire. Non seulement il ne protège pas les données critiques de l'entreprise, mais il génère également de nouvelles menaces, mettant vos données – et votre entreprise – en danger.

Téléchargez notre livre blanc Sécuriser votre sauvegarde SaaS pour développer une stratégie de sécurité complète pour votre sauvegarde SaaS.