Chine: Ethereum a enregistré le témoignage d’un médecin censuré pour avoir alerté un coronavirus

Faits saillants:

Le Dr Ai Fen admet qu’elle a été réprimée en décembre lorsqu’elle a tenté de mettre en garde contre le virus.

Certains journalistes pensent que des réseaux comme Ethereum sont une alternative pour atténuer la censure.

La journaliste Sarah Zheng, qui fait partie de l’équipe du South China Morning Post, le principal journal anglais en circulation en Chine, a souligné dans un message de son compte Twitter les efforts qu’elle déployait, ainsi que certains internautes de ce pays, pour préserver une interview censurée sur la blockchain Ethereum, avec le Dr Ai Fen, qui a été ignoré après avoir émis une alerte sur le coronavirus.

Dans son article, Zheng inclut des captures d’écran qui décrivent comment le document a été sécurisé sur le réseau Ethereum, tandis que certains extraits sont chiffrés en codes QR. D’autres efforts ont laissé l’entretien enregistré dans des fichiers PDF et même en code Morse, le tout avec l’idée de poursuivre sa diffusion, même après la censure de l’article par le Parti communiste chinois.

Le numéro de mars des médias Renwu, qui comprend l’interview avec le Dr Ai Fen, a été supprimé de WeChat, le système de messagerie de type WhatsApp utilisé en Chine. La mesure empêche le document d’être partagé par les réseaux sociaux, ce qui empêche plus de citoyens de savoir qu’il y a eu une alerte précoce sur le virus, qui a été ignoré par les autorités, comme indiqué dans une note, également diffusée par Sarah Zheng et publiée par le média anglais circulant à Singapour The Straits Times.

Pour sa démonstration de courage, Ai Fen est devenu un symbole de la lutte contre COVID-19

Un médecin de Wuhan prend la parole.

Le 30 décembre, Ai Fen a pris une photo des résultats des tests d’un patient et a encerclé «Coronavirus du SRAS» en rouge.

Elle a alerté ses collègues et a signalé aux supérieurs qu’elle avait traité des cas similaires. Huit médecins ont partagé la photo et ont ensuite été convoqués par la police. pic.twitter.com/q6OwbA5Z9n

– Yiqin Fu (@yiqinfu) 10 mars 2020

Dans l’interview protégée par Ethereum, le médecin chinois Ai Fen admet ayant subi une forte répression après avoir tenté d’avertir d’autres médecins en décembre des résultats qu’elle a trouvé dans les tests d’une patiente chez qui elle a observé des signes du “coronavirus Sars”. Cependant, bien que le médecin ait partagé les données avec ses collègues et les ait exhortés à prendre des précautions pour lutter contre le virus, elle a ensuite été sanctionnée pour “propagation de rumeurs” et “atteinte à la stabilité”.

A l’époque du coronavirus, les autorités chinoises ils ont fait l’objet de critiques acharnées de la part de leurs citoyens et d’autres pays pour ne pas avoir agi assez rapidement pour arrêter l’épidémie et pour avoir réprimandé ceux qui ont tenté d’avertir les autres au début de la propagation.

Même la mort de Li Wenliang, l’un des médecins qui a été vengé par la police au début de l’épidémie, pour avoir envoyé des alertes précoces sur la gravité de la maladie et dénoncé les conditions dans lesquelles les médecins doivent travailler dans ce pays, Cela a poussé la population à appeler à des réformes politiques et à la liberté d’expression.

Une blockchain pour atténuer la censure

Dans leur besoin de rapporter honnêtement, les journalistes et les citoyens L’espace chinois a trouvé un nouvel espace pour publier des informations sur les cas de corruption de fonctionnaires. La solution est devenue une alternative car elle n’est pas passée par les filtres officiels.

Plus récemment, cependant, le gouvernement chinois a lancé une nouvelle campagne de censure, appelée à combattre les rumeurs sur Internet, qui a amené plusieurs personnes accusées de les avoir propagées en prison, ainsi que la fermeture de sites Web.

Sous la présidence de Xi Jinping, des journalistes critiques ont pratiquement disparu, tandis que les autorités harcèlent et emprisonnent des dizaines de journalistes. La presse chinoise regorge de portraits optimistes de la vie sous Xi. Les détracteurs l’appellent «l’ère de la censure totale».

Une situation similaire est vécue par les journalistes vénézuéliens qui, plongés dans une crise du journalisme, assistent à l’une des périodes les plus critiques de son histoire contemporaine avec des centaines de médias fermés de 2013 à nos jours.

C’est pourquoi Úrsula O’Kuinghttons, Regional Civilian Leader, un projet incubé au ConsenSys qui promeut un espace pour un journalisme éthique et décentralisé, a déclaré à Cripto News l’année dernière comment il se fait que espère que les réseaux de blockchain comme Bitcoin ou Ethereum aideront à jeter les bases du journalisme du 21e siècle. L’objectif est de surmonter certains des défis de cette crise avec des outils qui permettent aux journalistes d’atténuer la censure et que leurs articles restent enregistrés dans une base de données distribuée.

En revanche, depuis l’écosystème blockchain s’est avéré utile dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, la technologie a servi en 2018 à la campagne YoTa Also, mieux connue sous le nom de MeToo, en anglais, pour surmonter la censure imposée par le gouvernement chinois sur un cas d’abus sexuel.

Lorsque des étudiants chinois demandant justice dans l’affaire ont commencé à remarquer que les messages avaient disparu des réseaux sociaux, ils ont décidé de réaliser une transaction sur le réseau Ethereum et ils ont donc suspendu une lettre ouverte sur le cas de Gao YanEt c’est ainsi qu’ils ont découvert que, comme dans le cas du médecin et de son alerte au coronavirus, il y avait une alternative pour dénoncer la censure du gouvernement de ce pays.