Chine: ralentissement de la croissance et des échecs, les analystes calculent les dégâts des coronavirus

Un ralentissement temporaire de la consommation et des investissements privés du côté de la demande, et de l’activité manufacturière et des services du côté de l’offre, sont les principaux effets sur la performance de l’économie chinoise provoqués par l’épidémie de coronavirus (2019-nCov) , a explosé ces dernières semaines. Mais cela ne s’arrête pas là. la risques les plus importants pour le pays pourrait dériver de faillites d’entreprises chinoises, avec l’augmentation conséquente des licenciements. Cela pourrait alimenter les troubles sociaux avec un marché du travail qui montrait auparavant des signes de détérioration.

C’est ce qu’une note du Direction des études et des recherches d’Intesa Sanpaolo, qui a procédé à une révision préliminaire à la baisse des prévisions de croissance du PIB chinois de 5,8% à 5,4% pour 2020 dans le scénario de référence.

“En supposant un pic de contagions au premier trimestre de l’année et un choc pour l’économie provoqué par un fort ralentissement de la consommation privée et des investissements, suivi d’une reprise au cours des trimestres suivants, les effets du ralentissement de l’économie apparaissent sensibles mais transitoires et confinés , principalement au 1er trimestre. Cependant, si le nombre de personnes infectées continue d’augmenter et que les mesures de prévention se poursuivent même au 2ème trimestre, retardant la reprise, la croissance annuelle pourrait ralentir à 4,9% “.

La note présente une comparaison avec ce qui s’est produit pendant l’épidémie de SRAS, qui s’est propagée à la Chine entre la fin de 2002 et le premier semestre de 2003. Le nouveau Le coronavirus apparaît pour l’instant moins dangereux mais beaucoup plus contagieux que celui du SRAS: le le taux de mortalité parmi les personnes infectées était en fait d’environ 2,2%, par rapport à 6,5% du SRAS au pic de diffusion, mais se propage plus rapidement, pour l’instant principalement en Chine.

“Les risques dans le scénario de base sont à la baisse pour la Chine et le reste du monde, compte tenu du degré d’intégration économique et financière entre les pays, beaucoup plus élevé qu’en 2003, auquel s’ajoute l’effet de la baisse de la confiance des consommateurs et des investisseurs et la réflexion sur les marchés, qui pourrait être plus durable en fonction de l’évolution de la pandémie. Les restrictions à la mobilité et le blocage de la production dans différents quartiers industriels permettent raisonnablement de s’attendre à un impact sur l’économie plus important que celui enregistré l’année du SRAS “, disent les analystes d’Intesa.

Dans un contexte mondial donc plus gris, l’Italie risque également de perdre des coups. À cet égard, Nomura a publié hier une estimation plus détaillée des effets attendus du virus. Et pour l’Italie ce n’est pas une bonne nouvelle: selon la banque japonaise, dans le scénario de base, le PIB italien basculerait en récession en 2020, perdant 0,1 point de pourcentage (contre la croissance de 0,6% du gouvernement). L’ancienne prévision prévoyait une croissance modeste de 0,2%.