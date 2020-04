Choisir le bon type de schéma d’entreprise locale

Lorsque vous ajoutez un schéma LocalBusiness à votre site Web avec JSON-LD, il est important de choisir le type correct.

Saviez-vous qu’il existe 30 sous-types de LocalBusiness parmi lesquels choisir? Saviez-vous que plus de la moitié des sous-types ont des catégories supplémentaires?

La sélection du bon schéma LocalBusiness peut aider à garantir que les moteurs de recherche obtiennent les bonnes informations sur votre entreprise. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Transcription vidéo:

Hé, quoi de neuf et bienvenue dans Hack My Growth. Dans cet épisode, nous allons chercher à choisir le bon type de schéma d’entreprise local.

Comme je l’ai dit dans l’ouvreur, nous allons parler du type de schéma d’entreprise local. Et plus précisément, je parle du type réel ici. Ainsi, lorsque vous écrivez un schéma ou des données structurées pour votre site Web et que vous développez le domaine d’activité local, vous pouvez sélectionner un certain nombre de types différents. Au lieu de simplement sélectionner celui du haut, qui est l’entreprise locale, vous pouvez obtenir beaucoup plus granulaire, ce qui vous permet d’ajouter des informations beaucoup plus ciblées et spécifiques dans vos données structurées.

Pourquoi est-ce important?

Eh bien, comme nous en avons beaucoup parlé sur cette chaîne, les données structurées aident les moteurs de recherche à mieux comprendre le contenu de votre site ainsi que son contexte. Vous devez donc accéder à schema.org/localbusiness, ce qui vous permet d’ajouter plus d’informations aux moteurs de recherche sur votre entreprise. Cela contribuera à améliorer le classement et à faire ressortir votre annonce, et choisir le bon type est extrêmement important.

Si nous regardons cette capture d’écran mobile ici, vous pouvez voir qu’elle tire dans Google My Business, mais elle tire également beaucoup plus d’informations de données structurées, des choses comme le menu, la recherche d’une table, les heures d’ouverture. Tout cela peut être ajouté et structuré à l’aide de données structurées. Et lorsque vous avez Google My Business et que vous liez cela à votre site Web, cela confirme simplement ces données. Il le connecte davantage, il aide Google à comprendre que votre site Web et votre fiche locale sont connectés de plusieurs manières.

Choisir un type

Ceci est un exemple d’entreprise locale, l’extrait de Jason LD. Comme vous pouvez le voir ici, le type est «Entreprise locale». Vous ajoutez votre adresse, petit nom de description et votre numéro de téléphone. Cela fonctionnerait parfaitement bien. Cela rendrait parfaitement bien. Google pourrait savoir que vous êtes une entreprise locale. Il contiendrait des informations sur qui vous êtes et ce que vous faites. Tirant probablement cela en fonction de votre nom, Beach Side Movies. Évidemment, c’est une entreprise fictive parce que personne ne va plus dans un magasin de location de films, mais c’est toujours quelque chose qui fonctionnerait. Si nous avions un site Web qui faisait cela dans une entreprise qui le faisait, cela serait tout à fait correct. Mais, nous voulons être un peu plus précis.

Ainsi, lorsque vous accédez à schema.org/localbusiness et que vous effectuez ensuite les sous-types de hashtag, vous voyez ces différents sous-types. Maintenant, il y en a 30 ici, et certains d’entre eux ont en fait plus d’informations que d’autres. Maintenant, ce qui est vraiment cool à ce sujet, c’est que vous pouvez commencer à extraire différentes informations. Par exemple, si vous êtes une garderie, il y aura des parties de vos données structurées que vous pourriez annoter qui sont très spécifiques à ce que vous faites. Voir, même l’immobilier, ou un magasin, ou un centre commercial, tous ces éléments seront beaucoup plus spécifiques au type d’entreprise réel. Encore une fois, cela est très important car il permet de vous donner des informations plus ciblées.

Où ajoutons-nous ce type spécifique?

Si nous avons vu les informations d’origine, il y avait à, tapez, puis dit entreprise locale. Donc, ce que vous feriez, c’est de le remplacer par votre sous-type spécifique. Donc, dans ce cas, si vous êtes un restaurant, vous auriez un sous-type de «restaurant». En consultant schema.org et en étiquetant schema.org, Google saurait que vous êtes désormais une entreprise locale et que votre sous-type, ou votre type plus spécifique, est “restaurant”.

Ainsi, chacun de ces sous-types peut approfondir davantage, s’il est mis en évidence dans cette liste. Donc environ la moitié d’entre eux. Par exemple, dans le secteur de l’automobile, il pourrait aller dans l’un des ateliers de réparation de motos, un magasin de pièces automobiles. C’est beaucoup plus précis, non? Le secteur médical, encore une fois, il va plus loin et il va un peu plus loin. Services juridiques, un peu larges. Cela va aussi plus loin.

Lorsque vous choisissez cette option, vous voulez prendre le temps d’explorer et de vous assurer que vous êtes à la couche la plus spécifique possible, lorsque vous balisez votre entreprise. Cela vous aidera à être beaucoup plus contextualisé et à vous assurer que vous introduisez toutes les bonnes informations disponibles dans le moteur de recherche.

Une fois que vous avez mis cela ensemble, disons que j’ai un magasin de location de films, il y a un sous-type appelé “magasin de location de films”. Je voudrais ajouter cela. Et puis je veux ajouter des choses comme la fourchette de prix. C’est quelque chose qui est suggéré. C’est quelque chose que je vous recommande vivement de faire, car cela permet à Google de vous y mettre, si les gens recherchent des produits bon marché ou chers ou fantaisistes ou tout ce qu’ils recherchent, cette gamme de prix vous aidera.

Vous souhaitez ajouter une image. Le balisage d’image est toujours très bon. Cela peut vous aider à la fois dans l’une de ces zones de graphique de connaissances ou dans d’autres domaines, ainsi que dans la recherche d’images, puis dans le marquage de votre site Web.

Voilà à quoi cela ressemblerait. Ce que je ferais, c’est d’aller un peu plus loin sur schema.org, d’explorer un peu ces catégories et de m’assurer que vous êtes au niveau inférieur pour obtenir les informations les plus spécifiques, que vous pouvez, aux robots de recherche . De cette façon, ils savent de quoi parle votre site et savent quand vous montrer quand quelqu’un fait une requête spécifique. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez commenter ci-dessous. Nous serions ravis de poursuivre la conversation avec vous en ligne. Jusqu’à la prochaine fois, Happy Marketing.

