Choisissez un modèle de marketing qui vous permet de payer pour les résultats, pas pour le potentiel

Dans une ère de prudence, les entreprises doivent investir dans des efforts de marketing qui conduisent à un gain direct et n’exigent pas plus que ce qu’elles peuvent se permettre. Au cours de la dernière semaine, j’ai dû évaluer toutes les choses que je fais au calendrier pour voir ce qui bouge vraiment l’aiguille. Il est étonnant que les dépenses pour lesquelles nous dépensons de l’argent n’augmentent pas réellement nos revenus.

Alors que l’environnement d’aujourd’hui impose des changements de comportement drastiques dans notre vie quotidienne, les entreprises de toutes tailles et de toutes les industries évaluent les changements qu’elles doivent apporter pour rester agiles dans notre nouvelle réalité économique. À mesure que les entreprises s’adapteront à l’économie du séjour, elles se concentreront sur les investissements qui génèrent les meilleurs résultats possibles.

Les entreprises ont l’habitude de verser de l’argent dans les canaux de commercialisation qui nécessitent des investissements initiaux et forfaitaires pour les intrants promis et les extrants potentiels. Plutôt que d’investir dans ces canaux de marketing, les entreprises peuvent tirer parti du marketing d’affiliation, ce qui ne les oblige à payer leurs partenaires qu’une fois qu’ils ont atteint le résultat souhaité.

Qu’est-ce que le marketing d’affiliation?

Lors de la gestion de leurs budgets marketing, les entreprises doivent investir dans des canaux directement liés aux résultats et éviter les risques inutiles. Après tout, s’ils investissent tous leurs fonds dans le marketing mais ne voient aucun profit, comment pourront-ils se permettre de développer davantage leurs produits et services?

Le marketing d’affiliation (souvent appelé «marketing partenaire») est simple: une marque s’associe à un éditeur ou à un affilié pour commercialiser un produit ou un service auprès de son public à l’aide d’une plateforme de suivi. Contrairement aux canaux de commercialisation qui nécessitent un paiement initial, les marques paient aux éditeurs une commission basée sur un pourcentage pour chaque vente générée via leur contenu.

Forrester a prédit qu’à la fin de cette année, les États-Unis les ventes du commerce électronique totaliseraient 500 milliards de dollars. Combinez cela avec la prédiction de la société d’analyse prédictive Custora selon laquelle le marketing d’affiliation influencera 14% des achats de commerce électronique aux États-Unis, ce qui signifie que le marketing d’affiliation aura un impact sur 70 milliards de dollars de ventes. L’enquête Adobe Summit 2017 de Pepperjam a révélé que seulement 4% des investisseurs investissent dans le marketing d’affiliation, ce qui signifie qu’il existe une grande opportunité.

Comment le marketing d’affiliation est rentable (à plus d’un titre).

Le marketing d’affiliation propose une structure de paiement au coût par action (CPA) au lieu d’une structure de coût par clic (CPC) ou de coût par impression (CPM). Cela crée un avantage concurrentiel durable, car les entreprises ne doivent payer les ventes et les prospects convertis qu’une fois que l’éditeur les a finalisés. Même en période difficile, les marques devraient toujours vouloir payer des revenus supplémentaires. Cela empêche les entreprises de dépenser de l’argent bon après mal – elles n’ont pas besoin d’investir de grandes quantités d’argent dans des campagnes de marketing ou des publicités qui ne se convertissent pas comme prévu.

Au lieu d’investir continuellement de l’argent dans Facebook et Google, en espérant que cela mène à des conversions, le marketing d’affiliation permet aux marques de diffuser leur produit à un large public de clients potentiels avec un modèle de tarification à la performance. Cela leur permet également d’être plus autonomes, permettant à leurs partenaires affiliés d’utiliser les normes de leur marque pour effectuer le travail eux-mêmes. Les programmes d’affiliation peuvent même inclure des partenaires qui partageront la marque via Facebook ou Google; contrairement aux méthodes traditionnelles sur ces plateformes, celles-ci seront payées en fonction des performances de ces campagnes, permettant une entrée à faible risque sur ces canaux.

Même dans une économie incertaine, ce cadre peut évoluer. Étant donné que l’investissement marketing ne représente qu’une partie des revenus générés par le partenariat, les entreprises n’ont qu’à déterminer ce qu’elles sont prêtes à payer pour chaque transaction ou nouveau client. Ils n’ont pas à s’inquiéter de verser un budget excessif sur un seul canal.

Dans un marché précaire, les entreprises doivent stabiliser leur avenir immédiat en investissant dans des canaux dont elles savent qu’elles généreront des bénéfices. Le marketing d’affiliation est le modèle de ce moment: il est construit sur des relations transparentes et de confiance, où les marques et les partenaires définissent des attentes claires et les entreprises n’ont qu’à payer pour les résultats qu’elles obtiennent.

Les gens sont chez eux, et c’est là que les commerçants affiliés peuvent capter leur attention. Les entreprises peuvent garder une longueur d’avance en utilisant le marketing d’affiliation pour maximiser leur retour sur investissement et s’assurer qu’elles paient pour les résultats, pas pour les intrants.

