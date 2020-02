Christian Louboutin, hommage à la semelle rouge

Une exposition à Paris célèbre l’univers éclectique et coloré du designer français

Organisée par Margherita Calabi

Christian Louboutin, le magicien incontesté des semelles rouges, fête plus de trente ans de carrière avec une exposition à la Ville Lumière. Il n’y a pas de symbole de séduction plus fort ou plus reconnu que son décolleté emblématique, emblème de l’élégance, de la sensualité et de l’être Parisienne. L’exposition, du 26 février au 26 juillet 2020 au Palais de la Porte Dorée, est une invitation à découvrir l’univers aux multiples facettes, éclectique et coloré du créateur français.

Christian Louboutin

Le titre de l’exposition au Palais de la Porte Dorée – ‘Christian Louboutin L’Exhibition[niste]’- c’est un jeu de mots fantastique. Diriez-vous que vous êtes un exhibitionniste?

“Le nom de cette exposition joue sur le terme anglais” exposition “, qui signifie à la fois montrer, exposer quelque chose et” montrer “. Les deux concepts sont très similaires, mais dans ce cas, il y a une notion plus profonde: en exposant mes œuvres, je révèle une partie plus intime de moi-même. J’ai investi massivement dans ce projet, à la fois professionnellement et personnellement. Dans cette exposition je dévoile mes inspirations, mon processus créatif, ma personne et je voulais que son titre exprime tout cela “.

Une véritable invitation à découvrir son univers créatif. Y a-t-il une chaussure à laquelle vous êtes particulièrement attaché?

«Chaque chaussure de cette exposition a été choisie pour son sens et son histoire. Les modèles Nude véhiculent le message de l’inclusivité et de la diversité, la collection capsule dédiée au Bhoutan est un hommage au travail extraordinaire de ses artisans, puis il y a les créations créées pour la danseuse burlesque Dita Von Teese et pour des artistes comme Prince et Tina Turner. Il y a des pièces spéciales qui ont été conçues pour l’occasion par moi-même ou par des personnes proches de moi, comme l’artiste pakistanais Imran Qureshi et mon ami grec Konstantin Kakanias “.

Une création en verre trempé réalisée en collaboration avec les artisans de La Maison du Vitrail

Ses créations sont exposées avec des collaborations exclusives, précisément, réalisées avec des artistes dont le metteur en scène David Lynch et la chorégraphe espagnole Blanca Li. Comment est née cette idée?

«J’ai impliqué non seulement des artistes, mais aussi des artisans au savoir-faire exceptionnel [come quelli che lavorano nella Maison du Vitrail a Parigi, ndr]. Des gens qui ont joué un rôle important dans mon processus de création depuis le début de ma carrière. Les inviter à participer à cette exposition a été un moyen de démontrer le grand respect que j’ai pour eux. “

Sa créativité est alimentée par sa passion pour les voyages, la culture pop, le théâtre, la danse, la littérature et le cinéma. De quoi est composé l’univers Christian Louboutin?

“Certaines personnes aiment l’appeler” éclectique “. Je suis d’accord si cela fait référence à une multitude d’influences, de cultures et d’époques différentes. Je n’ai pas de source d’inspiration unique, l’inspiration peut venir à tout moment sous n’importe quelle forme: elle se retrouve dans le détail d’un meuble, dans une conversation, dans un souvenir, dans la manière de marcher d’une femme, dans une chanson … “.

Olivier Gabet, directeur du Musée des Arts Décoratifs, et Christian Louboutin à la Maison du Vitrail

Il est né dans le 12e arrondissement de Paris, près du Palais de la Porte Dorée. Cette institution, avec son répertoire d’illustrations, a inspiré ses premiers dessins. Que représente ce bâtiment pour vous?

«C’est un endroit qui m’est très cher. Il était normal qu’un enfant élevé dans le quartier visite le Palais de la Porte Dorée et son aquarium tropical. J’ai donc commencé à explorer cet endroit, qui est également la maison du Musée des Arts Africains et Océanies. Ce fut le début de voyages imaginaires infinis, qui m’ont permis de traverser des continents et de découvrir des contrées lointaines et des tribus inconnues. Cette institution a été ma première fenêtre sur le monde, un lieu fondamental pour ma formation artistique: mon grand intérêt pour les objets et les cultures du monde entier est né ici “.

Une pancarte au Palais de la Porte Dorée, qui interdisait aux visiteurs de porter des talons aiguilles, a inspiré son décolleté Pigalle emblématique. En est-il ainsi?

«Chaque fois que je visitais le palais, je voyais ce signe. C’était dans les années 70 et je n’avais jamais vu de stylet auparavant. À l’époque, les pointes des talons étaient en métal et risquaient de rayer le précieux parquet de l’immeuble et d’écailler l’émail des mosaïques. Ce dessin m’a beaucoup intrigué, il ressemblait à l’esquisse d’une chaussure imaginaire … J’ai commencé à concevoir mes créations dans cet esprit. Ainsi est né le modèle Pigalle, un décolleté qui, saison après saison, le réinterprète dans différents coloris et tissus “.

Olivier Gabet, directeur du Musée des Arts Décoratifs, a organisé cette exposition. Comment c’était de travailler avec lui? «Le Palais de la Porte Dorée a commandé ce projet au Gabet. Nous nous sommes immédiatement compris, la même passion pour les arts décoratifs nous unit. Je le connaissais pour sa réputation, c’était très facile d’établir un dialogue avec lui: Gabet est une personne ouverte et cultivée, il sait créer des liens parfaits entre différents mondes tels que la mode, l’architecture et le théâtre “.

Le croquis de la chaussure LOVE

En 1992, tout en travaillant sur un prototype, il prend le vernis de son assistante et peint la semelle en rouge: c’est ainsi qu’est née sa marque emblématique. Comment décririez-vous ce coup de génie?

“Un ‘accident’ chanceux. Nous venions de recevoir les derniers prototypes en usine. J’étais satisfait, mais les chaussures semblaient plus lourdes que les croquis que j’avais devant moi. Sur la semelle il y avait une masse noire qui n’apparaissait pas dans mes dessins: j’ai pris l’émail de mon assistante et je l’ai peinte en rouge pour la mettre en valeur “.

Cette exposition est le témoignage de 30 ans de travail. Comment définiriez-vous votre carrière?

«J’ai eu beaucoup de chance. Tout n’est pas arrivé par magie, j’ai toujours beaucoup travaillé et avec beaucoup de passion. Rester indépendant en tant que marque pendant plus de 30 ans a toujours été essentiel pour moi. La liberté apporte le bonheur et maintient l’enthousiasme vivant. “

L’article complet a été publié dans le numéro de février du magazine Wall Street Italia.