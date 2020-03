Chronique de la quarantaine: je veux payer ma livraison de nourriture avec du bitcoin

Comme une bonne Milena vénézuélienne sait que sauver des bolivars est un suicide financier. L’année 2019 s’est clôturée avec une inflation cumulée de 7374,4%, selon la commission des finances du Parlement, et l’économie du pays a continué de s’effondrer en 2020, surtout depuis que le coronavirus a annoncé son arrivée. Pour se protéger de l’hyperinflation, cette mirandine, un jour, elle a décidé de se réfugier dans le bitcoin, ce qu’elle a fait sur les conseils de sa sœur, dont elle est reconnaissante maintenant que les choses se compliquent en quarantaine.

Il y a des années, les choses sont assez folles au Venezuela, la mauvaise gestion du gouvernement a provoqué la ruée des sociétés transnationales. Beaucoup se sont effondrés sous le poids de l’économie locale et les contrôles imposés par le gouvernement. La production alimentaire dans le pays est sur le terrain et depuis dix ans, les Vénézuéliens sont aux prises avec une pénurie qui a même généré des rapports de crise humanitaire.

Avant la mise en quarantaine, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants, Milena, a mis en pratique ses compétences de comptable; Il a estimé combien il lui fallait pour faire ses achats, puis a eu recours à une plateforme P2P pour échanger ses fonds en bitcoins contre des bolivars. Déjà avec sa portion de bolivars dans son compte, elle sait qu’elle ne peut pas le laisser pour demain, Avec chaque minute qui passe, la monnaie nationale se désintègre. Donc, ce même jour, vous devez effectuer vos achats, même si cela représente la tâche titanesque de visiter au moins cinq établissements différents et éloignés pour acquérir ce dont vous avez besoin. Obtenir ce dont vos enfants ont besoin pour grandir en bonne santé vaut la peine.

La Milena vénézuélienne se prépare à surmonter les nouveaux obstacles qui se posent dans son pays avec la quarantaine des coronavirus. Source: pixabay.com

Après sept jours en quarantaine, Milena a constaté que ses fournitures étaient épuisées, mais elle a refusé de partir. Miranda, la région où il vit, concentre la plupart des cas positifs au Venezuela. Il y a déjà 113 cas, dont deux sont décédés; Et avec le virus, la peur se propage dans les rues. Même les entreprises alimentaires de la région ont décidé de fermer.

Pour compliquer encore les choses, la distribution irrégulière d’essence, qui depuis un certain temps a empêché la population de faire le plein de carburant, a commencé à s’accentuer. La plupart des stations-service sont fermées et les quelques-unes qui fournissent du carburant semblent bondées, avec des lignes gigantesques qui compliquent encore la vie des citoyens.

Quitter la maison pour acheter des fournitures comme elle le faisait normalement n’est pas une option pour Milena. Elle a peur de laisser ses enfants seuls. Le réservoir d’essence de votre véhicule est presque vide. Se promener dans les rues, visiter des établissements et entrer en contact avec de nombreuses personnes, dans la zone avec le plus grand nombre de cas, n’est pas une option qu’elle considère comme viable pour le moment. Ainsi, votre solution est de rechercher des services de livraison de nourriture pour reconstituer votre garde-manger.

Obtenir un service de livraison qui accepte les paiements Bitcoin en quarantaine complète est votre priorité pour diverses raisons. Premièrement, car cela permettra d’économiser le travail de passage du bitcoin aux bolivars, qui, bien qu’il soit très économique, une partie des ressources reste dans le changement et, dans l’état actuel des choses, pouvoir économiser au maximum est la meilleure alternative. Ensuite, il y a le fait de payer avec la plus grande distance possible, en espèces et en cartes de crédit ou de débit, c’est synonyme de bactéries, donc vous savez que payer avec des crypto-monnaies est le système le plus aseptique qui existe dans les circonstances.

Il a ajouté la tâche à sa liste de tâches quotidiennes, il a donc fallu au moins dix minutes entre chacune de ses occupations (travail à distance, tâches ménagères pour enfants, travaux ménagers), pour demander des informations aux multiples entreprises qui ont un service. livraison à Caracas, la capitale du Venezuela.

– Acceptez-vous les paiements avec des crypto-monnaies?, Ai-je demandé maintes et maintes fois.

-Désolé, nous n’avons pas cette plateforme, ont répondu la plupart. Alors que d’autres ont énuméré des modes de paiement, de nombreux dollars préférés en espèces, virements bancaires, Zelle ou PayPal.

Pour les services de livraison, la réception de bitcoins représenterait un nouveau segment d’activité. Image de NomadSoul1 / elements-envato.com

Parfois, après avoir reçu un «non» en réponse, Milena demandait: me permettriez-vous d’expliquer à quel point il est facile de recevoir des paiements avec du bitcoin et combien cela peut nous aider maintenant que nous sommes en quarantaine? Certains ont laissé le message invisible, et certains ont même répondu: désolé, nous savons déjà tout ce que nous devons savoir sur les crypto-monnaies.

Milena a mis une semaine entière à renoncer à l’idée de payer son marché avec du bitcoin en quarantaine. Après avoir contacté au moins 40 établissements qui offrent un service de livraison à domicile, il s’est malheureusement rendu compte que les commerçants du pays sont des nocoiners. Il aurait aimé avoir le pouvoir pour tout le monde de l’écouter et de leur parler des avantages d’accepter des paiements avec du bitcoin, surtout lorsque vous vivez dans un pays comme le Venezuela, car avec la principale crypto-monnaie, il n’y a pas d’institution financière qui réglemente et intermède les transactions. , qui sont effectuées d’utilisateur à utilisateur, et en même temps, vous protègent de l’hyperinflation, en plus d’autres avantages.

Milena n’avait pas d’autre choix que de demander de l’aide à une voisine qui avait encore la moitié d’un réservoir d’essence dans son véhicule pour faire du shopping ensemble pour se nourrir. Il a renoncé à l’option de livraison lorsqu’il a constaté qu’il lui fallait encore recourir à cinq ou six entreprises pour acquérir ce dont il avait besoin. Donc, compte tenu du fait que la livraison est chère, je dépenserais trois fois plus que ce qui est nécessaire pour faire du shopping.

Pendant qu’il faisait le tour d’un établissement à l’autre, il a parlé à son voisin de son voyage, et de cette conversation l’idée est venue ensemble, pour inviter les entrepreneurs de Caracas à en savoir un peu plus sur les crypto-monnaies dans de petites discussions virtuelles qu’ils commenceront à dicter par les réseaux sociaux pendant la durée de la quarantaine.

Ils se sont déjà mis d’accord sur les points clés sur lesquels ils envisagent de guider les entrepreneurs et les commerçants à se joindre aux pourparlers. Les points clés tournent autour de cela Actuellement au Venezuela, de nombreuses crypto-monnaies propres. Le marché local du bitcoin a battu un record le 17 avril de l’année dernière, quand il a atteint une valeur d’un million de dollars ce jour-là. Le Venezuela est classé deuxième au monde en volume d’activité sur LocalBitcoins, après la Russie. Ce sont des données considérables, notamment pour un pays en récession depuis cinq ans et dont l’économie s’est contractée de 18% en 2018.

En outre, ils parleront du fait que mentionner le mot crypto-monnaie au Venezuela ne signifie pas toujours que vous parlez du petro comme beaucoup le pensent par ignorance, ce qu’ils ont l’intention de démystifier.

D’autre part, ils sont conscients du fait que la population découvre que plus de services et de produits peuvent être payés avec du bitcoin, et à quel point cela est facile, en particulier dans des situations défavorables telles que la quarantaine; davantage de clients seront motivés et découvriront le caractère pratique de son utilisation. De plus, Milena et son voisin, croient qu’il est nécessaire que les commerçants au Venezuela sachent que des sites tels que CoinMap, SpendBitcoins, BitcoinSearchEngine et autres, proposent des listes de services qui acceptent le paiement avec la crypto-monnaie, car il y a toujours ceux qui recherchent ces établissements, par exemple quelle publicité gratuite est également garantie, entre autres avantages.

Dans son carnet, Milena a ajouté un point supplémentaire, et c’est l’avantage d’utiliser des bitcoins pour les commerçants, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’installer un système de e-commerce onéreux, ni de payer de commission, comme dans les services intermédiaires comme PayPal.