Chronique d’une question annoncée: Papa, qu’est-ce que le bitcoin?

Faits saillants:

Samuel a neuf ans, étudie en quatrième année et est déjà curieux de connaître la première crypto-monnaie.

Vous savez qu’il n’existe pas physiquement, vous reconnaissez ce qu’est un portefeuille froid et quel est son but.

La curiosité des enfants est une constante enrichissante qui les motive à en savoir plus sur ce qu’ils entendent, voient et ressentent. Par nature, ils veulent connaître l’origine et le pourquoi des choses. Il s’agit de Samuel, un garçon de 9 ans qui n’est pas satisfait de ce qu’il a appris à l’école et qui s’intéresse à des domaines aussi divers que la science, l’espace, les sports et même le bitcoin et les crypto-monnaies.

Sa famille est pleine d’ingénieurs, de journalistes et d’enseignants à qui il demande sans aucun doute pourquoi l’année est bissextile? Qu’est-ce que le coronavirus? ou papa, qu’est-ce que le bitcoin?, des questions avec différents niveaux de complexité qui nécessitent de l’attention.

«Le Bitcoin est comme une grande famille partout dans le monde, chaque membre a une fonction pour que les bitcoins soient créés, afin que les gens puissent les envoyer, les recevoir, les utiliser dans un magasin ou servir d’économies. Tout le monde utilise des ordinateurs, Internet et l’électricité pour sécuriser les transactions, plutôt que des instantanés. C’est une œuvre numérique ensemble », était l’illustration la plus immédiate que son père pouvait enchaîner pour lui répondre.

Sans bien comprendre, Samuel écoute le reste de l’explication et est conscient que le bitcoin n’existe pas sous forme physique, mais qu’il peut être conservé dans des portefeuilles froids, ce qui conduit à une nouvelle question.

– Pourquoi les appellent-ils froids?

– Fils, les portefeuilles ne sont pas froids en raison de la température qu’ils ont, ils sont appelés «froids» car ce sont des appareils qui servent à avoir les bitcoins les plus sûrs et déconnectés du réseau, ils sont utilisés sporadiquement pour entrer ou retirer des bitcoins. Imaginez une clé USB, mais au lieu d’enregistrer des photos, des films ou des œuvres pour l’école, gardez les clés secrètes de votre bitcoin et vous pouvez les emporter n’importe où dans le monde “, a ajouté le père en réfléchissant à la question suivante.

– Et si je perds la clé USB avec Bitcoin?

– Eh bien fils, pour cela il y a des mots super spéciaux qui disent des mots de semence. Ceux-ci sont utilisés pour restaurer le bitcoin que vous aviez dans le précédent dans un autre portefeuille froid. Ces mots doivent être imprimés ou écrits sur papier et conservés en lieu sûr afin de ne pas perdre les économies.

– Pouvons-nous envoyer de l’argent à votre oncle au Chili et à votre grand-mère en Colombie?

– Bien sûr, nous pouvons envoyer des bitcoins à votre oncle ou à votre grand-mère au Chili ou en Colombie, de plus, nous pouvons envoyer des bitcoins à n’importe quelle partie du monde dans la quantité que nous voulons parce que le système le permet.

Réfléchi aux réponses, Samuel a également analysé les espèces et les pièces qui circulent dans tous les pays. Il dit qu’ils ressemblent à ceux de son monopole et qu’il est presque toujours en faillite en jouant avec sa sœur María Victoria, mais que la banque “a toujours de l’argent”. Son père explique que l’une des règles de ce jeu est que la banque ne doit pas manquer d’argent et que si cela se produit, la banque doit imprimer de nouveaux billets.

-Pouvez-vous faire plus de bitcoins s’ils s’épuisent?

– Fils, lorsque Satoshi Nakamoto a créé le système Bitcoin, il a été établi que le plafond pouvant exister est de 21 millions de BTC, plus de bitcoins ne peuvent être créés, des centaines de BTC sont créés chaque jour et plus de 18 millions sont déjà en circulation.

Samuel sait que son père gagne sa vie en tant que journaliste en couvrant ce qui arrive au bitcoin. Chaque fois qu’ils sont à la maison et qu’il le voit écrire sur la crypto-monnaie, il demande la permission d’écrire un mot de son texte sur l’ordinateur, le motivant à continuer à apprendre non seulement sur ses fondamentaux, mais aussi sur les derniers événements liés à réglementation, technologie et prix.

Après la longue conversation, le père dit à Samuel qu’il existe des livres pour enfants et des histoires adaptées qui expliquent ce qu’est le bitcoin. «Achetez-les», lance le garçon de quatrième année avec enthousiasme. L’une des histoires qu’il mentionne est “Bitcoin Money: A Story About Bitville Discovering Good Money” et l’autre est le livre pour enfants “B for Bitcoin”, une compilation de mots de A à Z avec des significations du monde de crypto-monnaies.

La littérature sur le bitcoin est large et couvre divers genres tels que la fiction, les histoires ou les illustrations destinées aux enfants, mais il y a aussi les livres classiques que tout bitcoiner peut avoir dans sa bibliothèque tels que “Inventons Bitcoin”, “Le petit livre Bitcoin»Ou« Maîtriser le Bitcoin »par Andreas Antonopoulos cherchant à multiplier les connaissances sur la nouvelle forme d’argent.

L’expérience de Samuel avec son père montre que le bitcoin peut susciter l’intérêt à un âge précoce, qu’il existe déjà une bibliographie disponible pour encourager l’apprentissage chez les enfants et que bien qu’il s’agisse d’un sujet impliquant des détails techniques, des théories économiques, de la politique et de la technologie, il est Vous pouvez présenter le plus petit de la maison avec la dose appropriée et toujours illustrer le sujet de manière agréable pour une meilleure compréhension.