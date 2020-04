Chute du pétrole, le principal ETF procède à une réallocation sur les futures

Encore une fois, la volatilité à court terme du prix des huile concerne étroitement le renouvellement des contrats à terme détenus par les fonds ETF à base d’or noir (ici un explication phénomène détaillé).

Le prix du baril WTI reste le plus touché: lundi la valeur du baril a touché un minimum de 10,07 dollars. Pour le moment, le prix est à 10,47 dollars, avec une baisse de 18,08%, dans un contexte fondamental de craintes encore fortes sur la pénurie de lieux de stockage.

Cette baisse est due à l’annonce de la vente de tous les contrats à terme en juin par le United States Oil Fund (Uso), le plus grand ETF pétrolier du monde. Une opération qui sera réalisée dans un délai de quatre jours et qui affectera 20% des actifs du fonds, dont la valeur totale est de 3,6 milliards de dollars.

En raison du changement des conditions de marché, des évaluations internes et des limites de positionnement imposées par les régulateurs, le fonds a commencé à clôturer sa position sur le contrat de juin en répartissant les achats futurs sur les contrats de juillet 2020 à juin 2021.

L’Utilisation n’est pas le seul ETF à avoir annoncé la nécessité de remplacer les futures en juin: le fonds de 3,6 milliards de dollars géré par les Commodity Funds des États-Unis, par exemple, a annoncé le transfert de sa position de juin au cours de la période du lundi au 30 avril, effectuant des opérations de négociation quotidiennes équivalant à environ un tiers de ses la position. Le même fonds a annoncé qu’à partir du 1er mai, le délai de “renouvellement” des contrats sera prolongé de 4 à 10 jours.

Le rôle des futurs

Le volume croissant des ventes sur le contrat à court terme et l’achat simultané des contrats à terme à plus long terme contribuent à creuser l’écart de prix entre les deux titres dérivés pétroliers. Il en résulte donc une baisse du prix du contrat avec une échéance plus proche; dans ce cas, celui de juin.

L’introduction de restrictions sur la négociation de contrats à terme à court terme pourrait être une réponse contre-productive, cependant, certains analystes avertissent: “Les courtiers qui limitent les négociations dans le monde des contrats à terme pétroliers des producteurs auront tendance à réduire la liquidité et à ajouter potentiellement une plus grande volatilité”, a-t-il ajouté. Paul Sankey, PDG de Mizuho Securities, a déclaré au Financial Times.

Cependant, il convient de noter que d’autres fournisseurs d’indices de produits de pétrole brut (tels que S&P et Bloomberg) évaluent également tout changement à leur méthodologie de roulement.