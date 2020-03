Cinemex réduit la capacité de ses salles de 50% grâce au coronavirus

“Pour Cinemex, nos clients sont la chose la plus importante. Pour cette raison, en raison de la présence de Covid-19 au niveau international, nous appliquons des mesures préventives et de nouveaux processus pour éviter les contagions et renforcer votre tranquillité d’esprit dans nos complexes”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Parmi les mesures préventives imposées par l’entreprise figurent la recommandation d’acheter des billets de cinéma sur le site Cinemex, d’éviter les files d’attente, de se laver les mains avant de manger des aliments et de jeter immédiatement les mouchoirs ou serviettes utilisés par les utilisateurs.

“Notre personnel aura comme priorité le nettoyage constant de l’ensemble du complexe, des chambres et des toilettes et des espaces partagés tels que les magasins de bonbons et les casiers”, a déclaré la société.

