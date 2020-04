Cinq aspects clés de la conception d’une maison de plage

Selon le classement de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), en 2019, le Mexique occupait la place des sept destinations touristiques les plus visitées, les villes ensoleillées et balnéaires étant les préférées. Par conséquent, les zones côtières du Mexique représentent une excellente opportunité d’investissement dans l’immobilier.

Avec plus de 27 hectares, la propriété à vendre comprend une maison principale, deux villas et six cabines.

(Guadalajara Sotheby’s International Realty)

Mais pour que l’investissement de ces propriétés soit maintenu, en plus d’un emplacement stratégique, il doit être conçu en fonction du climat, afin de garantir un entretien à faible coût et des matériaux qui restent brillants.

Voici cinq éléments de base à garder à l’esprit lors de la conception d’une maison de plage:

1. Espaces ouverts

La tendance architecturale penche vers des conceptions ouvertes. Ainsi, en s’éloignant de plusieurs pièces séparées, chacune avec un but unique, vivre dans des espaces ouverts génère une ou plusieurs zones grandes et flexibles qui peuvent être utilisées pour de multiples applications.

Ces conceptions créent des maisons où les occupants se sentent libres de se déplacer.

Sa conception de plafonds voûtés en pierre offre un climat frais à l’intérieur.

(Guadalajara Sotheby’s International Realty)

2. Matériel clé: verre

À quoi bon vivre près de la plage si on ne peut pas le voir de chez soi? L’utilisation de grandes fenêtres et même de murs en verre vous permet de le faire. En plus de profiter de ces superbes vues, vous pouvez garder votre maison au frais et réduire votre consommation d’énergie.

3. Fenêtres à volet ou en treillis

En plus de protéger les meubles intérieurs du soleil, ils ont l’avantage de permettre aux brises de l’océan de pénétrer l’espace. L’installation de fenêtres à persiennes assure une ventilation adéquate et des espaces de vie remplis d’air frais.

4. Tirez le meilleur parti du bois

L’aspect bois patiné est une esthétique très recherchée. L’utilisation de revêtements de ce matériau à l’intérieur ou à l’extérieur, ajoute une touche naturelle à la conception de toute maison de plage. Si vous n’êtes pas sûr de la durabilité du bois dans les zones côtières, envisagez un autre matériau de placage avec une finition aspect bois. Vous obtiendrez la conception de la maison de plage sans compromettre la durabilité.

5. Matériaux locaux

Tirez le meilleur parti des matériaux de la région. En plus de contribuer à l’économie locale, vous pouvez avoir plus d’alternatives de fournisseurs et pour les futures réparations ou maintenance, vous aurez les meilleurs experts à portée de main.

La simplicité de la décoration permet un espace lumineux et simple dans son entretien et son nettoyage.

(Guadalajara Sotheby’s International Realty

)

En gardant ces cinq idées à l’esprit, vous pouvez obtenir les meilleurs résultats possibles et assurer une maison de plage intemporelle, fonctionnelle et esthétiquement belle.

Les investissements dans les maisons de plage sont garantis, à la fois par la valeur ajoutée du quartier et par sa rentabilité dans le cadre du régime de location saisonnière. Regardez cette propriété à vendre à Jalisco, que vous pouvez utiliser à des fins commerciales et familiales.

.