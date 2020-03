Cinq astuces pour exécuter un dropshipping dont personne ne vous parle.

Dropshipping semble être à la mode ces derniers temps. Et pour une raison, le dropshipping a des exigences d’entrée très faibles, et vous pouvez être dans le jeu de la revente sans garder d’inventaire.

Mais avec toutes les grandes choses que le dropshipping a à offrir, cela peut aussi être un peu difficile à démarrer, car la plupart des gourous du dropshipping ont tendance à garder leurs secrets pour eux. C’est pourquoi nous sommes ici pour partager nos cinq astuces préférées pour mener à bien une opération d’expédition directe.

Prêt à entrer? Commençons alors.

Il s’agit de commencer petit.

La vérité est que vous n’avez pas besoin d’un énorme site Web sophistiqué pour faire du dropshipping. Vous pouvez également le faire via Instagram et Facebook.

Commencez par quelques produits en premier (plus de détails plus tard). Cela vous permettra de tester les fournisseurs et leur qualité, ainsi que de commencer progressivement et de ne pas vous submerger de mille choses.

Commencez avec cinq produits, trouvez un moyen de les commercialiser, puis développez ce que vous proposez. C’est également un excellent moyen de tester le produit avant de commencer à le vendre.

Concentrez-vous sur une livraison plus rapide que quiconque.

Peut-être que la chose qui empêche la plupart des gens de se lancer dans le dropshipping est le fait que vous n’avez pas le contrôle de la plupart des expéditions.

Bien que cela soit vrai, vous pouvez trouver des moyens de contacter les personnes avec lesquelles vous travaillerez et trouver un moyen de déterminer avec qui elles seront expédiées. Et il s’agit de trouver des coursiers fiables, qui prendront la plupart de votre temps.

Alors, commencez à rechercher ces numéros de téléphone et trouvez un moyen d’organiser le processus d’expédition.

Connaissez les produits que vous vendez à l’intérieur et à l’extérieur.

Oui, cela signifie que vous devrez probablement en acheter certains et dépenser de l’argent. Mais connaître les produits que vous vendez peut vous aider à rédiger une meilleure copie du produit, convertissant ainsi plus de visiteurs en clients et, bien sûr, vous gagnez plus d’argent.

Non seulement cela, mais passer du temps à vous familiariser avec les produits que vous allez faire du dropshipping peut vous aider à fournir un meilleur service client en cas de problème.

Et une fois que vous commencez à grandir…

Investissez dans un site Web approprié.

Le dropshipping peut être une entreprise légitime. Ce n’est pas parce que la plupart des sites de dropshipping n’investissent pas dans la création d’une marque de bonne réputation que vous ne devriez pas.

Investissez dans un site Web bien conçu et dans du référencement pour commencer à surfer sur la vague de trafic organique et vous avez une recette de succès imbattable.

Et enfin, parlez à vos clients.

Avoir une conversation de va-et-vient avec vos clients peut vous aider à mieux comprendre quels types de produits ils voudraient voir de vous, et si des problèmes surviennent, vous êtes plus fiable en tant que fournisseur.

Ayez des canaux de médias sociaux actifs, répondez aux textes et assurez-vous toujours d’aller au-delà si vos clients ont des problèmes liés au produit ou à l’expédition.

Et n’oubliez pas d’avoir peur de tout. La meilleure chose à propos de l’expédition directe est que vous pouvez commencer petit, avec un très petit investissement et croître à partir de là.