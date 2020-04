Cinq experts parlent de l’impact de la prochaine réduction de moitié de Bitcoin sur l’exploitation minière

Faits saillants:

Kristy-Leigh Minehan, Nic Carter et Pavel Moravec répondent aux questions sur la réduction de moitié de Bitcoin.

“Je pense que nous verrons un déclin progressif au cours des trois mois avant de réduire de moitié”, a déclaré Minehan.

Dans la première partie de cette série sur la réduction de moitié, nous nous concentrons sur la façon dont le marché sera affecté par la baisse des revenus des mineurs Bitcoin. Pour la deuxième partie, nous allons approfondir des détails moins connus sur l’industrie minière, notamment:

Les attentes pour le réseau total ont des niveaux de hachage avant et après la réduction de moitié. Qu’advient-il des anciens matériels et comment ils pourraient continuer d’être pertinents? La maturation de l’industrie minière et l’arrivée des sociétés minières cotées en bourse. Les projets miniers, en particulier en Amérique du Nord, représentent un changement dans la géopolitique minière au cours des prochaines années.

Qu’attend l’industrie minière?

L’exploitation minière est devenue sa propre niche isolée dans le monde Bitcoin. Certes, de nombreux bitcoiners savent comment cela fonctionne à un niveau de base, mais très peu de personnes en dehors de l’industrie minière ont une bonne compréhension de l’écosystème actuel et de la tendance future. Pour la deuxième partie de cet article, nous avons décidé de demander à certains experts miniers de clarifier un peu ce secteur Bitcoin important, mais souvent oublié.

Vous attendez-vous à une forte baisse du hashrate lors de la réduction de moitié? Pourquoi ou pourquoi pas?

Kristy-Leigh Minehan: La théorie économique dit que lorsque le prix d’une pièce tombe en dessous du coût de production, un mineur arrêtera son matériel; En ce qui concerne la réduction de moitié, la théorie veut que les appareils plus anciens ne seront tout simplement pas en mesure de rivaliser. Malheureusement, la réalité fait souvent obstacle à notre théorie économique, tous les mineurs ne correspondent pas à un modèle parfait. Certains participants recherchent un symbole de statut; pour des relations politiques ou sociales, ou même parce qu’elles sont soutenues par des partenaires stratégiques clés qui servent une autre partie de votre entreprise.

La plupart des prestataires de services publics ont des sanctions dans leurs contrats qui les obligent à consommer un minimum. Ainsi, si un client passe de 50 MW à une fermeture à 25 MW, il y a des pénalités à payer. Les mineurs ont judicieusement profité du temps pour améliorer l’infrastructure et les appareils, en évitant ce point de fermeture; Mais il y a toujours un point d’obstruction dans le nombre d’unités ASIC (leur demande) par rapport au nombre de sociétés minières qui achètent (l’offre). Si nous ajoutons à cela la récente pandémie de COVID-19 qui a fait des ravages sur les chaînes d’approvisionnement, et nous avons un canal de distribution lent qui ne peut pas répondre à la demande avant de réduire de moitié.

La difficulté d’extraction de Bitcoin diminue à mesure que l’approche diminue de moitié, ce qui indiquerait également une diminution du nombre de mineurs connectés au réseau. Source: CoinMetrics.

En ces périodes de forte concurrence, l’exploitation minière devient un oligopole où seuls les producteurs de matériel, qui ont le coût de production le plus bas, peuvent gagner. C’est pourquoi une vague de startups a vu le jour, comme SBI Crypto, Layer1, Whinstone, ValarHash, Blockstream Mining. Être en mesure de vous assurer que vous contrôlez votre destin financier, et non aux caprices de tiers, est essentiel au succès d’une entreprise.

Je pense que nous verrons une baisse progressive au cours des trois mois précédant la réduction de moitié, mais ce ne sera pas une baisse soudaine. Après ces trois mois, nous verrons des gains constants à mesure que les fermes moderniseront leur ancien équipement avec du matériel plus récent à mesure que les goulets d’étranglement de l’offre diminueront.

王伟男 Wang Weinan: Le haschrate ne devrait pas diminuer considérablement. En effet, la Chine est une usine Bitcoin et les machines d’extraction sont constamment remplacées par de nouvelles itérations, par exemple la technologie 7 nm est entrée en production l’année dernière.

Heureusement, la réduction de moitié du bitcoin se produira en même temps que la saison des hautes eaux en Chine, lorsque les niveaux d’eau des rivières augmenteront et que la production d’énergie hydroélectrique augmentera également, le prix de l’électricité sera donc très bas. Même lorsque les bénéfices diminuent, La génération de mineurs de 7 nm, comme les S17, T17, M20 et M21, pourra continuer à réaliser d’énormes profits grâce à son efficacité supérieure.. En général, la réduction de moitié peut accélérer le remplacement de l’ancien matériel (comme le S9 et le T9) par des machines de nouvelle génération, mais son influence sur le hashrate ne sera pas aussi importante.

Nic Carter: Il devrait y avoir une baisse du hashrate superposée à l’augmentation globale du hashrate à mesure que de nouveaux ASIC plus efficaces sont utilisés.

Quel est le sort du matériel de la génération précédente (comme Antminer S9) dans l’exploitation minière Bitcoin?

Jan Capek: Les S9 sont presque deux fois moins efficaces que les matériels de nouvelle génération avec des configurations standard, cela signifie que les mineurs utilisant S9 devraient avoir la moitié du prix de l’électricité pour obtenir le même coût par térahash de puissance de hachage.

Il existe un large éventail de prix de l’électricité dans l’industrie, comme Matt D’Souza l’a montré dans cette fantastique revue, de nombreux S9 sont susceptibles de trouver de nouvelles maisons dans des endroits avec une énergie moins chère. En plus de cela, je dois mentionner L’autre façon de prolonger la durée de vie du S9 est le réglage automatique. Chez Braiins, nous venons de publier un nouveau micrologiciel à réglage automatique, Braiins OS +, qui permet aux mineurs d’améliorer l’efficacité de 20 à 30% avec les S9, réduisant ainsi l’écart d’efficacité avec les nouveaux ASIC de 50%. Je m’attendrais à ce que de nombreux mineurs disposant d’une électricité bon marché achètent les anciens S9 à un prix de départ bas, installent le firmware à réglage automatique sur eux et essaient de les garder rentables pendant plus de mois.

Braiins, ainsi que d’autres entreprises de l’industrie minière, commencent à proposer des outils pour se préparer à la réduction de moitié. Source: Braiins

Kristy-Leigh Minehan: La réduction de moitié mettra beaucoup de pression sur l’équipement des générations précédentes dans des endroits qui ont un taux supérieur à 0,04c / kwh de TCO, mais les mineurs chercheront à les placer dans des zones disposant de ressources en gaz naturel et avec des entreprises spécialisées dans ce domaine; ou avec des fournisseurs dans des secteurs de production à faible coût, comme le Kazakhstan ou la Géorgie.

En partie, cela est dû à la fausseté des coûts irrécupérables, lors du CryptoWinter de 2019, une vague d’investissements est allée à l’achat d’actifs d’occasion, ces actifs sont plus chers à recycler que de simplement les exploiter ( malgré des rendements plus faibles), les investisseurs essaieront donc de les utiliser ou s’efforceront de les améliorer de manière nouvelle et créative. Par exemple, lorsque TAAL a acheté des unités non opérationnelles pour les mettre à niveau avec des «composants personnalisés».

Pensez-vous qu’il est possible que plus de 50% du hashrate total de Bitcoin soit situé en dehors de la Chine d’ici la moitié (2024)? Que faudrait-il pour que cela se produise?

Kristy-Leigh Minehan: Pour que cela se produise, nous aurions besoin de chaînes d’approvisionnement qui desservent les États-Unis et l’UE sans friction, et nous assurer que des pays comme les États-Unis, l’un des plus grands réseaux énergétiques, ne soient pas pénalisés par les tarifs des composants. Cela se produit tout au long de 2020, Layer1, SBI Crypto et d’autres tentent de produire des machines ASIC rentables construites avec une chaîne d’approvisionnement soutenue par EEU. Cependant, ces appareils doivent rivaliser d’efficacité avec Bitmain et MicroBT, ce qui signifie rivaliser avec plus de six ans de R&D et d’innovation.

Ce que je pense que nous verrons à mesure que l’exploitation minière mûrira, c’est que plus de fabricants octroient des licences pour leurs IP ou vendent des puces (comme Bitfury), permettant aux startups d’étiqueter leurs propres conceptions et de se différencier en PCB et densité. De plus, pour avoir une empreinte mondiale, vous devez avoir une entreprise mondiale qui dessert l’espace, donc quelqu’un comme Intel, Samsung ou Texas Instruments devrait produire des ASIC BTC. Les fabricants de matériel traditionnels sont mieux préparés à servir un écosystème comme le Bitcoin, car ils ont déjà préétabli leurs chaînes d’approvisionnement, des processus de contrôle de qualité stricts et de meilleures économies sur lesquelles s’appuyer.

Pavel Moravec: C’est certainement possible et les tendances semblent prometteuses. Il existe un marché croissant pour l’exploitation minière de Bitcoin qui utilise du gaz naturel en Amérique du Nord, où il y a un excès de gaz qui brûle car il n’y a pas d’autre moyen de s’en débarrasser. Puisqu’il serait autrement gaspillé, c’est une énergie incroyablement bon marché (moins de 0,02 $ / kWh) et l’occasion idéale pour installer des mineurs. Et ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres, donc je pense qu’il y a lieu d’être optimiste quant à la propagation géographique du hashrate dans les années à venir.

Les mineurs ont tendance à préférer les endroits avec des climats froids et des tarifs électriques bon marché pour une meilleure rentabilité. Source: Janez Podnar / Pexels.com

Une autre grande chose est les fabricants de matériel. Jusqu’à présent, tous les ASIC Bitcoin sont sortis de Chine, car les mineurs ont accès à de nouvelles machines à primerom, sans avoir à payer des frais internationaux ou des frais d’expédition plus élevés. Voir un ou deux fabricants de matériel s’établir en dehors de la Chine aurait un grand impact, mais il reste à voir si une entreprise réussira.

Nous commençons à voir de plus en plus d’entreprises cotées en bourse dans l’industrie minière. Quelles sont certaines des différences entre la façon dont une entreprise publique se prépare à réduire de moitié et gère la volatilité des prix par rapport à une entreprise privée?

Kristy-Leigh: Dans les entreprises publiques, le nom du jeu est modèles. La plupart des sociétés ouvertes ont une équipe dédiée à la planification et à l’analyse financières (FP&A) qui cherchera à modéliser les résultats théoriques de l’impact de la réduction de moitié sur les prix et les marchés connexes, tels que les prix des équipements, et mettra en œuvre stratégies de gestion des risques en conséquence.

Les entreprises peuvent également avoir des stratégies d’achat / vente / détention qui présentent un risque minimal (conversion de pièces minées tous les jours ou toutes les semaines), ou ils peuvent traiter l’actif comme un stock et avoir une stratégie de rétention à long terme. Puisqu’il existe une obligation fiduciaire envers les actionnaires et le conseil d’administration, de nombreuses sociétés ouvertes chercheront à minimiser ce qui, pari, malgré le fait que les stratégies soient entièrement pilotées par la direction générale et soient donc très différentes entre les différentes sociétés. .

Dans les entreprises privées, tout peut arriver, de nombreuses opérations privées doublent actuellement pour une éventuelle augmentation quelques mois après avoir diminué de moitié. La volatilité négative des prix a tendance à affecter beaucoup plus ces opérations privées que les opérations publiques, mais si elles gagnent le pari, cela signifie qu’elles deviennent un objet d’acquisition attractif. Je pense que nous verrons moins de «preneurs de risques» à mesure que l’extraction de Bitcoin arrivera à maturité aux États-Unis.

Conclusions

Nic Carter: Alors que nous progressons de plus en plus de moitié, l’émergence d’un marché des taux robuste sera critique. Nous ne pouvons pas dépendre de la subvention pour toujours, et les frais devront être compensés à un moment donné.

Kristy-Leigh Minehan: Continuez à accumuler des satoshis.

王伟男 Wang Weinan: Comme je l’ai mentionné dans les réponses précédentes, l’influence des mineurs n’est pas forte dans cette réduction de moitié, car la quantité de Bitcoin sur le marché est déjà élevée et la quantité exploitée est relativement faible. Seulement s’il y a un événement inattendu dans l’industrie minière chinoise, comme le renforcement de la politique réglementaire chinoise et de nombreux mineurs chinois qui décident de déménager à l’étranger pour exploiter ou quitter l’industrie en tant que telle; ce n’est qu’alors que vous pourrez influencer le prix du Bitcoin.

Jan Capek: Pour les mineurs, #SiNoEsTuFirmwareNoEsTuMinero. Pour les HODLERS, patience.

Pavel Moravec: Une autre grande étape est encore nécessaire pour que l’industrie minière atteigne sa maturité, qui est un ensemble d’outils permettant aux mineurs de mieux protéger leurs risques, c’est-à-dire les produits dérivés. Ce sera une frontière intéressante à voir pour les années à venir.

Version traduite de l’article de Braiins publié sur Medium. Lisez la première partie ici.