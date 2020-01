Cinq façons dont la science des données peut vous aider à optimiser vos budgets marketing – Econsultancy

Malgré tous les progrès et innovations, le marketing reste un jeu de chiffres, du moins dans une certaine mesure. Ce qui a changé, c’est qu’au lieu de simplement multiplier le nombre d’audience (et, par conséquent, les lignes budgétaires), les spécialistes du marketing avisés regardent les chiffres à portée de main et tentent de comprendre le message qui les sous-tend.

Bien que la science des données ne puisse pas explicitement vous aider à acquérir plus de clients sur commande, elle peut vous dire quand, où et comment vous devez cibler votre public cible pour maximiser les rendements et minimiser les déchets.

Rakuten Marketing a estimé qu’en moyenne 26% des budgets marketing sont gaspillés sur des canaux et des stratégies inefficaces. Il reste encore plus d’argent sur la table, car les feuilles de calcul ne peuvent à elles seules dire qui est votre meilleur client et quel point de contact sera crucial pour «conclure l’accord» avec lui.

Donc, si vous avez du mal à comprendre où se situe le ROI le plus élevé, la science des données peut vous fournir les réponses indispensables. Vous trouverez ci-dessous cinq cas d’utilisation de la science des données pour le responsable marketing soucieux de leur budget.

1. Prévoyez et optimisez les conversions

Une plus grande portée augmente les chances de vente. Cependant, un trafic plus élevé ne se traduit pas toujours par des conversions plus élevées; c’est la pertinence qui compte le plus. Paraphrasant le principe de Pareto: 80% de vos ventes proviennent de 20% (ou moins) de votre audience.

La science des données tente de changer cette chance en vous aidant à comprendre quel type d’exposition ou d’actions entraînera des conversions plus élevées. Cela signifie que lorsque vous avez un budget limité, vous pouvez vous concentrer sur la maximisation des performances de vos actifs actuels – pages de destination, entonnoirs de vente, offres croisées et incitatives, etc. Un algorithme d’apprentissage automatique peut évaluer ce qui a un impact sur les conversions et suggérer les plus performantes. atout (s) marketing pour une optimisation plus poussée.

Un groupe de scientifiques américains a identifié que les facteurs suivants augmentent considérablement les chances de conversion dans le commerce électronique:

Temps de maintien de la page: la probabilité de conversion atteint son maximum lorsqu’un acheteur passe 50 secondes sur la page du produit.

Type d’utilisateur: Les utilisateurs enregistrés (de retour) sont plus susceptibles de racheter. C’est une évidence; Cependant, de nombreuses entreprises choisissent de concentrer leurs budgets sur l’acquisition de nouveaux publics, plutôt que de réactiver les clients qui reviennent.

Cliquez sur l’entropie: Huit clics différents sous une seule requête client sur le site Web indiquent une forte probabilité de conversion.

Cliquez sur la position: La probabilité de vente la plus élevée est lorsque quelqu’un a cliqué sur trois articles. Mais il plonge de façon spectaculaire après le cinquième clic.

Un exemple de cela dans la pratique est un modèle d’apprentissage automatique personnalisé que Sarah Raven, un détaillant de jardinage en ligne, a utilisé. L’algorithme a identifié les pages les plus performantes du site Web et a fourni des informations supplémentaires pour l’optimisation. L’amélioration d’une page de produit unique et la direction de la plupart des dépenses marketing payées vers elle ont aidé l’entreprise à augmenter son taux de clics de 76% et à augmenter ses transactions de 194%.

2. Améliorer la notation des prospects

Une grande partie de vos efforts de marketing peuvent être perdus si votre équipe de vente ne peut pas identifier et atteindre les bonnes personnes au bon moment. Cependant, plus de 40% des professionnels de la vente admettent que la prospection est la partie la plus difficile du processus de vente.

Dans ce cas, la science des données vous aide à relier à nouveau les points et à estimer les prospects les plus susceptibles de répondre à l’offre A, B ou C. Cela vous permet, à son tour, d’être plus intelligent avec l’allocation budgétaire, de minimiser le temps de réponse et réduire la perte de productivité. Au lieu d’une «estimation approximative», vos équipes s’appuieront sur des informations basées sur les données pour effectuer ces appels.

Une étude de cas de SalesWings a démontré qu’un système prédictif de notation des prospects – un algorithme qui hiérarchise automatiquement les prospects à l’aide des données CRM – a aidé une entreprise d’enseignement à sécuriser 170 000 $ (environ 130 000 £) de revenus supplémentaires sur 1,5 mois.

3. Réduisez le gaspillage du budget PPC avec des analyses normatives

La publicité programmatique a fait des progrès importants au cours des dernières années. Aujourd’hui, les outils et plates-formes martech ne manquent pas pour vous aider à sécuriser les meilleurs achats multimédias et à mener des campagnes d’une netteté remarquable sur le pilote automatique. Mais que faire si vous êtes une petite entreprise qui veut simplement savoir comment dépenser un budget limité pour une campagne Google Adwords?

C’est le domaine où la science des données excelle. En utilisant les bonnes sources de données, vous pouvez créer des modèles simples (et plus complexes) pour explorer un problème urgent à la fois. Par exemple, vous pouvez apprendre comment la saisonnalité ou même les conditions météorologiques affecteront respectivement les comportements de l’acheteur et les taux de conversion PPC si vous exécutez une campagne à un certain moment.

En un mot, c’est ce que fait l’analyse prédictive en marketing – estime quand l’action souhaitée se produira et ce qui peut avoir un impact. Voici un autre exemple: votre modèle a déterminé que les vendredis soirs apportent le plus de trafic piétonnier dans votre magasin. Ensuite, vous pouvez augmenter votre budget PPC et gagner encore plus en visibilité grâce au retargeting ou aux publicités localisées. De plus, le modèle peut vous informer de tout changement et suspendre automatiquement la campagne lorsque les conversions tombent en dessous d’un certain seuil.

L’analyse normative vous permet d’appliquer automatiquement ces recommandations à une gamme plus large de produits et en fonction d’une plus large gamme de facteurs.

4. Personnalisation en temps réel

Indéniablement, la personnalisation marketing avancée est un facteur de réussite énorme: elle génère un retour sur investissement de 20 $ pour chaque dollar investi.

Et les facettes méritent d’être optimisées pour des rendements cross-canal encore plus élevés:

Micro copie sur les pages de destination

Tarification

Ventes incitatives / ventes croisées

Recommandations de produits et de contenu

Copie et offres de marketing par e-mail

Codes promo et remises

Campagnes publicitaires géolocalisées

Messages push ou application mobile en temps réel

En parlant de ce dernier, Starbucks a fait un travail particulièrement impressionnant avec la personnalisation du marketing mobile. Leur programme de récompenses mobiles, déjà fort de 15 millions d’utilisateurs et comptant, est la principale source de collecte de toutes sortes d’informations comportementales qui sont ensuite traduites en messages, offres et opportunités de ventes personnalisées en temps réel.

De plus, selon Scott Maw, directeur financier et vice-président exécutif, l’objectif actuel de la société est de «commencer à saisir les relations numériques afin que nous puissions utiliser les actifs de marketing numérique, y compris la personnalisation» pour atteindre également les clients non Starbucks Rewards.

Bien que la société n’indique pas explicitement le succès de leur personnalisation mobile en temps réel, un chercheur de données indépendant, Andrea Xue, a tenté de fournir des estimations. Dans un récent article sur Medium, elle montre comment différents facteurs affectent les conversions dans les offres Starbucks:

Des modèles similaires peuvent être développés pour pratiquement n’importe quel type de campagne de personnalisation, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer davantage sur le perfectionnement de vos offres en temps réel en fonction du type de données que vous connaissez sur le client (ou d’un groupe de prospects similaires).

5. Allocation globale du budget marketing

En fin de compte, la science des données peut vous aider à répondre à la question «où dépenser vos budgets et pourquoi?». Vous pouvez commencer petit et explorer des cas d’utilisation et des questions simples:

Quel est l’impact des conditions météorologiques sur les ventes du produit X?

Quelle page de destination convertit le mieux pour le public A?

Quelle est la probabilité que les leads du groupe B se convertissent?

Ensuite, vous pouvez adapter votre exploration à des problèmes plus complexes, en utilisant les informations précédemment découvertes et en connectant des sources de données supplémentaires (internes et externes). La meilleure partie est que vous pouvez réutiliser vos données nettoyées et consolidées pour une variété de modèles de science des données et leur appliquer différents modèles. Cela vous permettra de créer un système d’analyse durable, précis et hautement efficace qui peut fournir des suggestions prédictives et normatives sur l’allocation du budget marketing.

