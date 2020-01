Cinq façons dont l’industrie du diamant s’adapte aux vents contraires séculaires – Econsultancy

S’il y a jamais eu une industrie que le marketing a créée, c’est sans doute l’industrie du diamant.

Titan de l’industrie De Beers, avec l’aide de l’agence américaine N.W. Ayer, a transformé la pierre en un symbole culturel de l’amour et une condition préalable au mariage. Le slogan “A Diamond Is Forever” est l’un des slogans marketing les plus emblématiques jamais conçus et utilisé depuis des décennies.

Mais alors qu’un diamant pourrait en effet être éternel, les jours de vente facile se sont avérés ne pas être. Les ventes de diamants ralentissent et l’industrie fait face à un certain nombre de vents contraires séculaires.

Mais quels sont ces vents contraires et comment l’industrie du diamant réagit-elle?