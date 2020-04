cinq histoires d’Amérique latine

Lizárraga dit que la crise en Bolivie a été très intense de novembre à décembre, mais qu’à partir de janvier, avec une nouvelle annonce d’élections, la Bolivie a commencé sa reprise.

“Qu’une pandémie arrive maintenant était un autre ralentissement et je pense également qu’un contexte de crise économique est à venir, car en moins d’un an, nous avons eu deux arrêts”, explique le développeur.

Lire: Pérou, Colombie et Bolivie: trois exemples économiques pour le Mexique

Il raconte que de nombreux problèmes de mise en œuvre des mesures de restriction, comme une mise en quarantaine totale, ont été décrétés le 22 mars.

“Il y a certains secteurs de la zone rurale, plus que tout, loin de la ville, qui sont ceux qui soutiennent le plus Evo Morales, donc ce sont précisément ces zones qui ne veulent pas se conformer à ce que dit le gouvernement”, commente-t-il, tout en admettant que plus de zones urbaines, même

Bien que Bolvia ait encore peu d’infections par rapport à des pays comme le Chili et l’Équateur, de nouveaux cas augmentent chaque jour, face à un gouvernement qui admet qu’il a été surmonté par la pandémie. “J’espère que les gens prendront conscience et prendront les mesures de sécurité nécessaires.”

Bogotá, Colombie “Les personnes les plus pauvres ont poursuivi leurs activités et c’est compréhensible”

Daniel Sánchez, un producteur audiovisuel vivant à Bogotá, en Colombie, travaille avec des équipes de toute l’Amérique latine, mais il a dû s’habituer à travailler loin de son bureau pendant quelques semaines, lorsque l’urgence sanitaire a commencé dans le pays.

Le point de rupture en Colombie est venu avec l’annonce par la maire Claudia López qu’elle prendrait des mesures pour arrêter la propagation du virus. Pour cette raison, depuis le 13 mars, plusieurs entreprises ont déplacé leurs employés chez eux.

La guérilla ELN annonce un cessez-le-feu temporaire en Colombie en raison d’une pandémie

“Je suis fatigué. Cette quarantaine que j’ai déplacée pour travailler à distance et cela me coûte d’arrêter”, explique Sánchez.

Le producteur, qui vit dans la capitale colombienne depuis un an, rappelle que les mairies de tout le pays ont pris les devants pour contenir la pandémie. Puis ils ont été suivis par le président Iván Duque, qui a décrété une quarantaine nationale à partir du 25 mars.

.