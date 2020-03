Cinq jeux gratuits qui rendront votre quarantaine plus supportable

Brain out

Ce jeu présente une série d’énigmes et de différents défis qui mettront votre esprit à l’épreuve avec des questions dans lesquelles vous devez utiliser la logique, votre mémoire et votre créativité pour des questions triviales.

L’application apporte plus de 150 niveaux et énigmes qui montent en difficulté. Dans les premiers tests, vous pourrez répondre en quelques secondes, mais la complexité augmente car la réponse n’est pas toujours la plus évidente. Au fur et à mesure que vous passez les niveaux, vous accumulez des clés, que vous pouvez utiliser dans ces énigmes que vous ne pouvez pas surmonter.

Hunter Assassin

Dans ce jeu, vous devez tuer vos ennemis et surmonter des niveaux dans lesquels vous verrez des dizaines de sentinelles arpenter d’un côté à l’autre et vous devez traverser la carte sans être vu, car s’ils le font, ils commenceront à vous tirer dessus et votre vie diminuera.

Pour les attaquer, vous devez être furtif et vous cacher dans l’ombre. En parcourant les niveaux et en tuant des soldats, vous obtiendrez des gemmes qui vous aideront à réaliser des améliorations telles que des assassins avec une plus grande vitesse ou plus de points de vie.

