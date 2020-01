Cinq leçons sur la façon de diversifier votre portefeuille

La diversification est le maître mot lorsque vous souhaitez réduire vos risques et améliorer votre rendement global propre portefeuille. Mais même si beaucoup d’entre nous connaissent ce mantra par cœur, nous n’arrivons pas à l’appliquer avec succès dans la vraie vie. Pour mieux comprendre et appliquer le concept de diversification à votre portefeuille, l’émetteur de la Cnbc a compilé quelques conseils simples à suivre.

“Je possède une variété de titres, cela doit donc signifier que je suis bien diversifié.”

Cette affirmation est fausse. La diversification ne signifie pas avoir une variété d’actions – vous avez probablement aussi besoin d’autres produits d’investissement, tels que des obligations, des liquidités ou des équivalents, des ETF ou des options.

En effet, chaque classe d’actifs présente des caractéristiques et des avantages différents, tels que des profils de risque / rendement, des coûts et des horizons temporels différents qui peuvent aider à gérer le risque global. Le conseil est de viser la diversité également au sein de chaque classe d’actifs, par exemple en détenant des actions dans divers secteurs et industries.

“L’économie est tellement mondialisée qu’il n’est plus nécessaire d’avoir une exposition internationale.”

Cette affirmation est également erronée. Bien que la mondialisation et l’augmentation du niveau de richesse mondiale aient réduit dans une certaine mesure l’écart entre la performance des actifs internationaux et celle des actifs nationaux, il est toujours essentiel d’avoir une exposition internationale. Les actions des marchés émergents peuvent toujours générer des bénéfices plus élevés dans certains cas, et le calendrier des récessions et des recouvrements varie toujours d’un pays à l’autre.

“Même si j’ai déjà créé un portefeuille diversifié, je dois penser à me diversifier régulièrement.”

Cette affirmation est correcte.

Droit. Il est essentiel de rééquilibrer régulièrement votre portefeuille pour maintenir une diversification idéale.

N’oubliez pas que les temps changent, tout comme vos priorités et vos produits d’investissement sur le marché changent. Restez au courant des nouveaux développements et assurez-vous que vos choix reflètent vos nouvelles connaissances et quels sont vos objectifs aujourd’hui.

“Je peux diversifier mon portefeuille par moi-même.”

La réponse dans ce cas est peut-être. Il est utile de s’appuyer sur la technologie pour suivre votre portefeuille et vous diversifier.

«J’ai un fonds à date cible. N’est-ce pas suffisant? “

Peut-être. Mais ne présumez pas qu’un fonds commun de placement ou un FNB est une assurance de diversification suffisante.