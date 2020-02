Cinq principes psychologiques clés de la conception UX et UI – Econsultancy

L’expérience utilisateur (UX) est l’aspect le plus important de tout produit. Une UX bien conçue stimule l’engagement des utilisateurs. Mais une UX mal conçue ne se limite pas à l’abandon des applications. Il a également été prouvé qu’elle endommage votre marque globale, ce qui rend les utilisateurs moins susceptibles de s’engager avec vous à l’avenir.

Comment pouvez-vous éviter cela? En tenant compte de la science et de la psychologie derrière la conception UX et UI de votre produit.

Ce qui sépare la bonne et la mauvaise conception d’un produit, c’est la compréhension. La prise en compte des motivations, des objectifs et des frustrations de vos utilisateurs vous permet de comprendre en profondeur comment ils percevront et interagiront avec votre produit.

L’effet esthétique-utilisabilité

La conception UX et la psychologie sont étroitement liées. Il y a une grande comparaison entre Joe Leech qui compare un designer qui ne comprend pas la psychologie à un architecte qui ne comprend pas la physique. Ils sont si étroitement liés.

L’esthétique est, bien sûr, un élément important de toute conception de produit. Mais sans une compréhension des psychologies sociales, comportementales et cognitives qui déterminent les décisions de vos utilisateurs, une grande esthétique peut en fait finir par endommager votre expérience utilisateur.

Pourquoi? Parce que les attentes sont tellement plus élevées. C’est ce qu’on appelle l’effet d’esthétique. Les gens supposent automatiquement qu’un produit magnifique doit être plus intuitif. Si ce n’est pas le cas, les utilisateurs finissent par se blâmer. Cela conduit à la frustration et, finalement, à l’abandon de l’application.

Ce sont des principes comme ceux-ci qui séparent les applications de premier plan du reste du marché. Ils divisent les applications internes qui engagent les employés de celles qui les aliénent.

Dans cet article, je décompose cinq principes psychologiques dont vous devez tenir compte dans la conception de votre produit pour ravir les utilisateurs et assurer un retour sur investissement.

1. Gardez vos choix simples

Il y a une raison pour laquelle il vous faut plus de temps pour choisir dans un menu de restaurant avec 100 options différentes. Ça s’appelle la loi de Hick. Plus vous offrez de choix aux utilisateurs, plus il leur faudra de temps pour prendre une décision.

Hick’s Law joue un rôle fondamental dans notre approche de la conception de produits numériques. Lorsque vous essayez d’aider votre utilisateur à atteindre un objectif ou à résoudre un défi, la vitesse est primordiale. Plus vous leur montrez d’éléments, plus il leur faudra de temps pour atteindre leur objectif et plus ils deviendront frustrés.

Au lieu d’offrir aux utilisateurs toutes les options possibles à la fois, la conception devrait prioriser les éléments clés. Les choix doivent être limités au minimum et les processus longs et compliqués doivent être décomposés en étapes plus simples.

Pendant ce temps, les actions in-app moins courantes doivent être regroupées sous des menus ou des sections de sous-catégorie clairement définies. Et tous les éléments inutiles doivent, bien sûr, être supprimés complètement.

Tout cela réduit le temps nécessaire aux utilisateurs pour prendre une décision, les aidant à atteindre leur objectif plus rapidement avec moins de friction.

2. Rendez les actions importantes faciles à atteindre

Plus votre pouce ou votre souris est éloigné de l’élément avec lequel vous souhaitez interagir, et plus cet élément est petit, plus il faut de temps pour terminer l’action. C’est ce qu’on appelle la loi de Fitts et c’est un principe fondamental d’une bonne conception de l’interface utilisateur.

Plus une interaction prend de temps, plus les utilisateurs abandonnent. Pour lutter contre cela, chaque élément interactif doit être suffisamment grand pour que les utilisateurs sachent ce qu’il est et le sélectionnent facilement.

La précision la plus élevée pour les boutons, par exemple, se situe entre 42 et 72 pixels de large. Ainsi, effectuer des actions de haute priorité et fréquemment utilisées de 72 pixels permet aux utilisateurs d’atteindre leur cible même lorsque leur doigt ou leur curseur est légèrement éteint.

La dernière composante de la loi de Fitts est la distance. À l’ère des écrans de très grande taille, cela devient de plus en plus important. S’étirer pour atteindre un menu de hamburger dans le coin supérieur gauche de mon écran S10 +, c’est comme combattre quelqu’un dans une guerre du pouce.

C’est pourquoi, chez Sonin, nous filifions avec des cartes thermiques d’accessibilité. De cette façon, nous pouvons nous assurer que tous les composants les plus importants et les actions communes se trouvent dans les endroits les plus faciles d’accès. Cela permet aux utilisateurs d’atteindre le résultat souhaité beaucoup plus rapidement.

3. Prioriser le positionnement

Jetez un œil à la liste des mots ci-dessous. Si je vous donnais quelques minutes pour en mémoriser autant que possible, comment vous en sortiriez-vous?

Accentuation

Médicament

Prospérer

Montée

Vol

Détaillant

Prévenir

Captiver

L’intégration

Contexte

Potentiel

Commande

Perdu

Art

Fête

Lorsqu’ils sont confrontés à ce défi, la plupart des gens auront du mal à se rappeler les mots du milieu. Mais ils ont souvent beaucoup plus de facilité à se souvenir des mots qui sont soit au début de la liste, soit vers la fin.

Pourquoi? En raison de l’effet de position en série que nous pouvons utiliser pour améliorer la conception numérique de nos produits. Prenez la barre de navigation, par exemple. Il y a une raison pour laquelle Home est presque toujours à l’extrême gauche. Et c’est la même raison pour laquelle l’extrême droite est généralement réservée aux profils ou aux boîtes de réception.

Le fait de placer vos éléments les plus importants dans les positions les plus faciles à mémoriser limitera le nombre de rappels requis des utilisateurs. En considérant l’effet de position en série, vous serez en mesure de rendre votre produit plus intuitif et vos utilisateurs plus adeptes.

4. Méfiez-vous du mépris sélectif

Aujourd’hui, nous sommes tous des utilisateurs expérimentés de produits. Et avec cette expérience, des apprentissages façonnent la façon dont nous interagissons avec les produits. Dans le monde numérique, il y a peu d’apprentissage plus important que la capacité d’ignorer des informations non pertinentes.

Il est impossible pour les utilisateurs de prêter attention à chaque stimulus numérique qu’ils voient. Au lieu de cela, ils utilisent une attention sélective pour identifier ce qui est important. Nous appelons ce phénomène le mépris sélectif. Et c’est la raison pour laquelle vous êtes plus susceptible d’être frappé par la foudre 237 fois que de cliquer sur une bannière publicitaire.

Mais le mépris sélectif ne s’applique pas seulement à la publicité. Si un élément n’est pas clairement lié à sa tâche, les utilisateurs l’ignoreront sans même y penser. Chaque élément doit être conçu en gardant à l’esprit le mépris sélectif et les attentes des utilisateurs afin d’en garantir la facilité d’utilisation.

5. Enfin, ne sois pas méchant

Au cours des dernières années, et après un bon nombre de contrecoups, LinkedIn a mis à jour son intégration, mais auparavant c’était une entreprise connue pour utiliser des modèles sombres. Il s’agit d’une pratique où les entreprises élaborent soigneusement une interface utilisateur avec l’intention d’inciter les utilisateurs à faire des choses qu’ils ne voulaient pas.

La technique est souvent utilisée pour inciter les gens à acheter une assurance inutile pour leurs achats ou à souscrire involontairement à des abonnements récurrents.

Pour ce faire, les motifs sombres profitent souvent des attentes intégrées que nous avons tous en tant qu’utilisateurs. Les boutons aux couleurs vives signifient une confirmation positive. Une flèche orientée vers la droite signifie aller de l’avant. La gauche vous ramène.

Droite?

Faux. Des motifs sombres prient sur ces attentes et jouent sur les peurs des gens. Ils priorisent les objectifs commerciaux sur les utilisateurs. Chaque entreprise souhaite obtenir les résultats qu’elle souhaite atteindre grâce à son produit. Mais il existe des moyens de les atteindre sans nuire à la confiance que les gens accordent à votre marque.

Commencez par identifier les opportunités où vous pouvez apporter une réelle valeur ajoutée à vos utilisateurs. Une fois cela fait, vous pouvez trouver où les objectifs de vos utilisateurs se croisent avec vos stratégies commerciales. Cette approche garantit que la conception de votre produit offre de la valeur à toutes les personnes impliquées.

Trois motifs sombres utilisés par les marques et pourquoi ils devraient être évités

Dernières pensées

Les principes de psychologie que nous avons abordés ici ont un impact sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre produit avant même de le lancer. Ils sont également présents tout au long du processus de découverte et de décision. Il est clair alors qu’aucun de ces principes ne devrait être une réflexion après coup. Ils doivent être soigneusement pris en compte et soigneusement étudiés avant même de commencer la construction.

La prise en compte de la psychologie de vos utilisateurs lors de la conception du produit garantit que leur expérience est sans friction dès le premier lancement de votre application. Avec seulement quelques écrans pour ravir vos utilisateurs, la compréhension de leur psychologie réduira l’abandon et stimulera l’engagement à tous les niveaux.