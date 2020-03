Cinq raisons pour lesquelles Birmingham est un hotspot immobilier à vendre

Birmingham, la «deuxième ville» du Royaume-Uni, a beaucoup à offrir aux entreprises, aux investisseurs et aux particuliers. Qu’est-ce qui en fait un hotspot d’investissement immobilier – et où devriez-vous investir?

La région du centre du Royaume-Uni est devenue connue sous le nom de «Midlands Engine» ces dernières années. Ceci grâce aux nouveaux investissements et initiatives qui s’y déroulent, soutenus par les entreprises, les collectivités locales et les partenariats d’entreprises locales (LEP). C’est également l’une des régions les plus excitantes du pays pour investir grâce à son marché immobilier et à son économie en plein essor.

Birmingham est sans doute au cœur de cela. Avec environ 1,4 million d’habitants, sa population a grimpé de 163% entre 2002 et 2015, selon les données du Center For Cities.

Ci-dessous, nous examinons certaines raisons pour lesquelles il est actuellement en haut de la liste des cibles pour les investisseurs immobiliers.

1. Deuxième pôle commercial du Royaume-Uni

Birmingham abrite un nombre croissant d’entreprises nationales et internationales. En dehors de Londres, il est désormais le deuxième centre d’affaires du Royaume-Uni. Récemment, British Telecom (BT) a ouvert un nouveau bureau dans la ville; un bâtiment de 17 étages qui abritera 4 000 employés. Cela fait partie des plans de l’entreprise pour apporter des améliorations et une consolidation à ses sites de travail à travers le pays.

Birmingham est également devenue la base de 2 000 membres du personnel de HSBC l’année dernière, tandis que le secteur particulier où le nouveau bureau de BT est basé abrite déjà HS2 Ltd, KPMG et Barclays.

En plus de l’élargissement du bassin de talents de la ville, PricewaterhouseCoopers, l’un des «quatre grands» cabinets comptables du Royaume-Uni, vient d’emménager 2 000 employés dans de nouveaux bureaux au One Chamberlain Square. L’entreprise prévoit d’augmenter son nombre d’employés dans la région à 2 300 d’ici la fin de cette année, ajoutant aux 10 000 employés qui travaillent déjà à l’extérieur de Londres.

Kevin Ellis, président et associé principal de PwC UK, a déclaré que l’entreprise prévoyait d’ajouter 1000 postes supplémentaires à Birmingham d’ici 2021, et que le déménagement du bureau de Birmingham marque le plus gros investissement immobilier de l’entreprise en dehors de Londres à ce jour.

2. Enregistrez des transactions résidentielles élevées

Plus tôt ce mois-ci (mars 2020), les recherches de Knight Frank ont ​​montré que Birmingham avait eu une année record pour les transactions sur les terrains résidentiels et les investissements en 2019. Le rapport a montré que 289 millions de livres sterling avaient été traitées par les équipes des terrains résidentiels et des marchés de capitaux de l’entreprise au cours de l’année. Cela représente le montant le plus élevé jamais enregistré par Knight Frank.

L’activité des promoteurs et des constructeurs de maisons a augmenté au cours des 12 derniers mois. L’entreprise a enregistré 4187 logements supplémentaires qui ont été construits en 2018-2019. Il s’agit d’une augmentation de 33% par rapport à l’année précédente, la plus forte augmentation en 15 ans.

“L’élan se développe certainement, et Birmingham et la région au sens large ne sont plus une plaque tournante émergente – c’est un emplacement établi à part entière”, a déclaré Mark Evans, directeur du développement résidentiel régional chez Knight Frank.

“Nous constatons un intérêt croissant des investisseurs étrangers et des acheteurs nationaux. Ce sentiment positif crée un appétit accru des développeurs pour non seulement acquérir des terrains de bonne qualité, mais aussi une urgence à lancer leurs projets existants sur le marché pour répondre à la demande. »

3. Le secteur de la construction à la location en plein essor

Les transactions dans le secteur locatif privé (PRS) de Birmingham ont totalisé 326,7 millions de livres sterling l’année dernière. Au cours de la prochaine décennie, CBRE prévoit que plus de 10 000 ménages locataires supplémentaires vivront dans la ville. C’est pourquoi Birmingham est une cible majeure pour les investissements de construction à la location.

Birmingham a la plus grande concentration de logements construits en location hors de Londres. L’énorme population de locataires privés de la ville est désormais desservie par des logements locatifs spécialement conçus avec des installations, des services et des équipements supplémentaires qui ne sont pas toujours fournis avec des locations traditionnelles.

Stuart Eustace de CBRE a déclaré: «L’analyse de CBRE identifie trois principaux facteurs influençant une plus grande demande de logements locatifs, y compris les endroits avec un pourcentage plus élevé de population âgée de 25 à 34 ans, un nombre élevé d’étudiants et la taille relative de l’économie.

«Birmingham obtient des scores élevés dans chacun de ces domaines. En outre, la ville connaît une bonne croissance des loyers, ce qui la rend attrayante pour les investisseurs et les promoteurs. »

4. Population jeune

Birmingham est l’une des villes les plus jeunes d’Europe avec près de 40% des habitants de moins de 25 ans. Outre les étudiants, la ville attire un grand nombre de nouveaux diplômés à la recherche d’un emploi et de jeunes professionnels.

Cette population étant toujours la tranche d’âge la plus susceptible de louer plutôt que de posséder, la demande de location est élevée. Cela est lié à une augmentation importante du nombre d’entreprises qui sont désormais basées à Birmingham. D’autres mouvements sont attendus à l’avenir, car le bassin de talents de la ville continue de s’améliorer.

Pour les jeunes, Birmingham a beaucoup à offrir. C’est une ville métropolitaine, avec des liaisons et des infrastructures de transport de classe mondiale, ainsi que des points forts culturels et sociaux. C’est un premier choix pour un grand nombre de jeunes à la recherche d’une alternative à Londres, qui est plus abordable et peut offrir une meilleure qualité de vie.

5. Emplacement central pour voyager à travers le Royaume-Uni

La ville est idéalement située pour voyager à travers le Royaume-Uni et au-delà, ce qui en fait un lieu d’investissement privilégié. Il est desservi par les principales autoroutes, un aéroport international très fréquenté et l’une des gares les plus utilisées du pays à New Street.

Les investissements récents ont encore amélioré les options de transport de la ville, notamment une transformation de 600 millions de livres sterling de la gare de New Street. Il y a aussi un nouvel échangeur du centre-ville de 12 millions de livres sterling sur Moor Street Queensway. Le prolongement de la ligne 1 du métro de Midland a récemment reçu 129 millions de livres sterling d’investissement.

Birmingham est au cœur du projet High Speed ​​2 (HS2). Une fois construit, cela réduira les temps de trajet vers Londres à seulement 45 minutes. Le calendrier actuel pour la première phase est de 2028-2031. Après cela, la phase deux raccourcira considérablement le temps nécessaire pour se rendre plus au nord à Édimbourg, Glasgow, Newcastle, Leeds et Manchester. La date d’achèvement estimée est 2035-2040.

Où investir

Si vous songez à acheter une propriété à Birmingham, il y a un certain nombre de domaines clés à considérer. Cela peut dépendre du fait que vous vivrez dans la propriété vous-même ou que vous la louerez.

Centre de Birmingham – Le cœur de la ville a été la cible de grands projets d’investissement et de rénovation ces dernières années. Les transports se sont considérablement améliorés, tout comme les secteurs culturel et commercial. De nombreux jeunes professionnels en particulier privilégieront la vie en plein centre-ville.

Quartier des bijoux – Le quartier de la bijouterie peut atteindre des rendements compétitifs pour les investisseurs, car il s’agit d’un autre domaine en très forte demande. C’est une destination unique et branchée à distance de marche du centre-ville, et les prix des maisons y sont actuellement en hausse.

Perry Barr – Les Jeux du Commonwealth arrivent à Birmingham en 2022. En préparation, Perry Barr voit déjà d’énormes investissements. Il abritera l’un des plus grands sites sportifs pour les jeux, ainsi que le village des athlètes. À mesure que la régénération progresse, la demande immobilière et les prix augmenteront probablement.

South Birmingham – Il existe un certain nombre de banlieues au sud de la ville qui attirent l’attention. Cela inclut les goûts d’Edgbaston, Selly Oak, Harborne et Moseley. Ils ont tendance à être plus populaires parmi les professionnels qui souhaitent vivre en dehors de l’agitation.En outre, certains étudiants choisissent également de vivre dans ces zones.