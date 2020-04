Cinq tendances de blogs pour le moment

Les tendances sont importantes lorsqu’il s’agit d’écrire et de maintenir un blog populaire. Tout comme un look finira par céder la place à un autre dans le monde de la mode, un style finira par céder la place à un autre dans le monde du blogging. Le type de contenu que les gens recherchent maintenant est différent du type de contenu que les gens recherchaient il y a deux ans, et la façon dont les blogs sont présentés a également considérablement changé au cours de cette période. Si vous êtes nouveau dans le monde des blogs, ou si vous êtes un blogueur expérimenté qui a remarqué que votre engagement sur les publications n’est plus ce qu’il était, il est temps de vous rafraîchir sur les dernières tendances en matière de blogs.

Il y a quelques points qu’un bon blogueur doit prendre en compte lorsqu’il met en place un article. Nous laisserons de côté les choses évidentes comme l’orthographe et la grammaire. Nous sommes en 2020. Si vous ne pouvez pas vous soucier de soumettre votre matériel à un service de grammaire et de vérification orthographique avant de le publier, vous ne devriez pas vous considérer comme un blogueur. Qu’il s’agisse de lecteurs, d’employeurs potentiels ou même de partenaires romantiques potentiels, la mauvaise orthographe décourage les gens. Ne le fais pas.

Au lieu de parler des bases, concentrons-nous sur les tendances qui définissent actuellement le succès ou l’échec des blogs. Et c’est parti!

Premier point: soyez utile

Le but principal de tout blog d’entreprise est de générer des affaires. Les blogs pour les entreprises visent à attirer l’attention sur un produit, à vendre directement ce produit ou à générer des références vers un autre endroit où le lecteur peut acheter des produits. Ce dernier est connu sous le nom de marketing d’affiliation et est l’une des méthodes de génération de revenus à la croissance la plus rapide dans le monde du commerce électronique.

Avant de pouvoir essayer de diriger un lecteur n’importe où ou de lui vendre, cependant, vous devez les engager avec quelque chose qui les intéresse activement. Personne ne clique sur un blog uniquement pour être vendu. Ils s’engagent avec du matériel qui les intéresse. L’équilibre entre ce qui est précieux pour votre entreprise et ce qui intéresse le lecteur devrait être de 50/50. Ouvrez-vous avec la vue d’ensemble et réduisez votre argumentaire de vente dans la seconde moitié de votre blog. Toutes les bonnes techniques de vente fonctionnent en établissant d’abord le besoin, et ce n’est pas différent.

Deuxième point: soyez plus direct

S’il est important de rendre votre contenu intéressant et utile aux lecteurs, il est également important de le rendre pertinent par rapport à tout ce que vous essayez de vendre. Il est inutile de «cacher» le véritable objectif de votre article derrière un texte sans rapport ou des sujets différents. Si vous faites cela, au moment où vous vous mettrez à parler de ce dont vous voulez vraiment parler, cela ressemblera à une attaque sournoise contre le lecteur.

Quel que soit votre sujet, mettez-le en avant et au centre. Si vous essayez de vendre des voitures, ne le faites pas dans un blog qui ne concerne pas les voitures. Consultez les sites Web de machines à sous en ligne pour obtenir des conseils à ce sujet. Ils sont devenus des maîtres de la publication de contenu pertinent tout en abordant des thèmes plus larges. Étant donné que les machines à sous en ligne proposent désormais de nombreux thèmes et sujets tels que les machines à sous Fluffy, il n’est pas rare de voir du contenu cinématographique ou sportif sur des sites Web de machines à sous en ligne, mais les jeux qui présentent ces thèmes sont toujours au centre du sujet de la page ou du blog. . Tout est question de cohésion.

Troisième point: n’écrivez pas de talons

L’une des grandes tendances que nous avons remarquées au cours des deux ou trois dernières années est que les blogs s’allongent. En 2016, la longueur du billet de blog moyen a dépassé le millier de mots pour la première fois. Fin 2019, il dépassait les 1500 mots. Les gens sont heureux de passer plus de temps à lire des blogs qui les intéressent et ils peuvent se sentir lésés si vous leur en donnez trop peu.

Cela fonctionne réellement à votre avantage. Plus un morceau est long, plus vous avez d’espace pour intégrer une utilisation intelligente du texte et des mots clés SEO. Ne forcez pas le contenu dans vos blogs – les algorithmes de Google le verront immédiatement – mais profitez du formulaire plus long pour frapper vos mots clés plusieurs fois et assurez-vous que tous vos liens sont en contexte.

Quatrième point: se concentrer sur le pli

Nous devons expliquer ce terme avant d’expliquer comment travailler avec lui. Un pli sur une page Web est le même que le pli d’un journal. Vous pouvez voir toutes les informations au-dessus du pli juste en les regardant, mais pour voir ce qu’il y a en dessous, vous devez choisir de déplier un journal et découvrir ce qu’il y a d’autre. Vous ne choisiriez de le faire que si vous étiez déjà engagé avec le matériel que vous avez déjà vu.

Pour un site Web, le «pli» est le bas de la page – le point auquel l’utilisateur devrait choisir de faire défiler vers le bas pour en savoir plus. Il est vital pour votre stratégie de marketing de contenu de continuer à lire si vous avez d’autres liens ou informations sur les produits là-bas. C’est pourquoi il est important de prévisualiser quelques éléments avant que le lecteur ne se plie. Dites-leur ce qui va arriver plus tard dans le blog et donnez-leur une raison de continuer après le pli.

Cinquième point: promouvoir, promouvoir, promouvoir

Même le billet de blog le mieux rédigé et le plus optimisé pour le référencement ne sera pas lu par lui-même. Peu importe le nombre de mots-clés que vous y glissez ou le caractère attrayant de la page, il faut quand même la promouvoir si vous voulez que les gens la trouvent. Heureusement, cette promotion n’a pas à coûter cher.

Les gens aiment dire que Twitter n’est plus ce qu’il était en matière de marketing, mais c’est toujours l’un des meilleurs outils gratuits disponibles. Configurez vos articles de blog pour les publier automatiquement sur Twitter – idéalement avec un hashtag haute visibilité déjà attaché à eux – et vous commencerez à créer une suite organique. Si vous avez des adresses e-mail et une liste de diffusion pour les clients, assurez-vous que tout le monde reçoit un e-mail chaque fois que vous écrivez un nouveau blog. Ne vous inquiétez pas des personnes qui se désabonnent parce qu’elles reçoivent trop de courriels – ces personnes n’allaient jamais acheter chez vous de toute façon. Les personnes intéressées par ce que vous avez à offrir viendront lire vos blogs, et si vous avez fait du bon travail avec la pièce, cela pourrait simplement les inciter à acheter.