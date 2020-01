Cipriani débarque à Milan: deux restaurants, hôtels et spas au cœur de la ville

7 janvier 2020, par Mariangela Tessa

Le groupe Cipriani, l’un des leaders italiens de l’hôtellerie et de la restauration haut de gamme, a signé un accord avec Merope Asset Management pour la location de trente ans de Palais Bernasconi à Milan, situé à l’angle du Corso Venezia et de la Via Palestro, l’un des plus grands bâtiments historiques de la ville.

L’immeuble, acquis par Merope Asset Management en septembre 2018, est réparti sur quatre étages hors sol et deux souterrains, pour une superficie totale d’env. 4000 mètres carrés.

Cela a été annoncé dans une déclaration de Merope, dans laquelle il est précisé que le Palazzo Bernasconi comptera deux restaurants Cipriani, un hôtel-boutique, un bar club, un centre de bien-être et un centre de fitness.

La livraison de la propriété est prévue pour Septembre 2020 tandis que l’ouverture définitive du grand projet est prévue pour 2021.

“Cipriani est né à Venise en 1931 avec Harry’s Bar puis s’est étendu dans le monde entier. Maintenant, il revient en Italie, à Milan, avec un concept innovant qui mélange la nourriture, l’hospitalité de haut niveau et les loisirs. Pour ouvrir à Milan, il était essentiel de trouver un endroit à la hauteur de nos attentes et le Palazzo Bernasconi possède toutes les caractéristiques que nous recherchions.

Milan se développe à l’international et le groupe Cipriani veut faire partie de ce développement exceptionnel de la ville “, a-t-il commenté Giuseppe Cipriani, chef du groupe Cipriani.

