Citi ne facturera pas ses tarifs aux clients américains touchés par le coronavirus

La banque américaine Citi a annoncé qu’elle ne facturerait pas les frais mensuels de ses services à ses clients de détail ou aux petites entreprises aux États-Unis, où elle offrirait également l’aide de banquiers le week-end pour soutenir les clients financièrement touchés par la crise. du coronavirus.

Ces mesures commerciales, initialement prévues pour 30 jours, sont complétées par un effort philanthropique de l’entité qui, à travers sa Fondation Citi, fera don d’environ 14 millions d’euros (15 millions de dollars) pour faire face à la lutte mondiale contre le coronavirus.

Plus précisément, Citi donnera environ 4,6 millions d’euros (5 millions de dollars) pour contribuer au fonds de réponse de solidarité, le même montant ira également à la distribution de nourriture pour enfants aux États-Unis et le reste pour diverses initiatives, qu’ils étudient, dans d’autres pays à «fort impact» du virus.

En plus des efforts de la fondation, la banque elle-même égalera les dons faits par ses clients au programme «No kid hungry» à hauteur de 2 millions de dollars (1,8 million d’euros).

Au cours des prochaines semaines, la Fondation Citi cherchera également à identifier des opportunités supplémentaires pour soutenir les efforts de récupération à long terme.

“Ces fonds ne sont qu’une première étape pour aider ceux qui sont immédiatement touchés par cette crise”, a déclaré Michael Corbat, PDG de Citi.

Fin février, Citi a nommé Álvaro Revuelta et Jorge Ramos co-gérants de leur banque d’investissement en Ibérie, qui rendra compte au directeur européen de l’entreprise, Ignacio Gutiérrez-Orrantia.

Ces nominations ont été communiquées au personnel de la banque dans un communiqué interne auquel Europa Press a eu accès et que le journal «Expansión» a avancé.

Ramos, qui a rejoint Citi en 2000 dans la banque d’investissement en Espagne, continuera à diriger la franchise Infrastructure pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), qu’il occupe depuis 2014, en plus de ses nouvelles responsabilités.

Pour sa part, Revuelta a rejoint Citi en tant que vice-président en 2004 dans la division banque d’investissement et a été en charge des transactions bancaires, des marchés de capitaux et du conseil en Espagne avec un accent sur les clients de la technologie TMT, les industriels et les sponsors. ‘et le transport.

