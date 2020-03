Citibanamex lance un programme d’aide au coronavirus Covid-19

Citibanamex propose de reporter jusqu’à six mois le paiement des produits de crédit pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises, ainsi que 105 millions de pesos (mp) pour le soutien aux personnes affectées dans des conditions vulnérables pendant l’éventualité et 100 mp pour les soins et le bien-être de ses employés, a déclaré Citi dans un communiqué.

Les clients

Les clients Citi – particuliers et PME – pourront reporter le paiement de: cartes de crédit, personnel, paie, prêt hypothécaire et prêts aux PME pour une période maximale de six mois sans frais de retard, frais de retard et n’affecteront pas leur historique Bureau de crédit.

Les personnes intéressées devront s’inscrire sur Citibanamex.com/estamoscontigo ou depuis l’application mobile et devront être à jour de leurs paiements d’ici le 28 février 2020. L’inscription au programme se fera à partir du 30 mars de cette année, a expliqué l’institution. .

La banque a invité les gens à ne pas saturer les succursales et à utiliser ses canaux numériques et le centre d’appels.

Communautés

Les 105 MP que Citibanamex allouera aux communautés seront appliqués en trois phases:

Phase 1, contagion ou propagation: investissement dans les traitements et les fournitures médicales

Lire: Banorte reçoit 65 000 demandes de report de paiement en 4 mois

Phase 2, urgence médicale: soins médicaux, distribution de nourriture, abris et initiatives qui rendent l’aide aux groupes vulnérables plus efficace: mineurs, personnes âgées et migrants.

Phase 3, reprise économique: des projets qui favorisent la productivité, l’entreprenariat et la création d’emplois pour les PME, les personnes en situation de précarité, les jeunes diplômés ou ceux aux études tronquées, entre autres.

L’institution bancaire s’associe aux organisations, fondations et autorités à tous les niveaux.

Les employés

Citibanamex allouera 100 mp pour étendre la couverture des centres d’assistance médicale, ainsi que les plans de services et d’assurance du Mexique pour ses employés; en plus de fournir un soutien financier à ceux qui sont les plus susceptibles de ressentir financièrement l’impact de l’éventualité.

.