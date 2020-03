Citibanamex réduit les attentes de croissance économique pour le Mexique à 0,7%

Quant aux anticipations générales d’inflation, elles ont légèrement baissé à 3,50% et 3,52% respectivement, contre 3,54% et 3,53%. La prévision médiane de l’inflation sous-jacente à la fin de 2020 reste à 3,50%, tandis que les projections consensuelles pour 2021 sont tombées à 3,45% par rapport aux 3,50% précédents.

La semaine dernière, Alejandro Díaz de León, gouverneur de Banco de México (Banxico), a annoncé un ajustement à la baisse de l’estimation de la croissance économique du pays, la laissant dans une fourchette comprise entre 0,5 et 1,5%, de 0,8 à 1,8% auparavant.

Dans une plus grande partie de l’enquête menée par Citibanamex, les analystes s’attendent à ce que le Banxico Government Board abaisse un taux d’intérêt de référence de 50 points de base, conformément à ce qui était attendu par d’autres sociétés de courtage et analystes, et non 25 points comme prévu.

Cela après que la Réserve fédérale (Fed) des États-Unis, dans une décision d’urgence visant à protéger l’économie américaine contre le coronavirus (Covid19), a annoncé une baisse de 50 points de base de son taux de référence.

