Citroën C4 2021, avant-première de la transformation radicale du compact français

La nouvelle génération de la Citroën C4 fera son apparition cette année. C’est l’un des lancements que Citroën a prévu pour 2020. Le compact français est prêt à revenir sur le marché, même s’il sera très différent du modèle que nous connaissions. Ces recréations nous disent à quoi ressemblera le nouveau C4 qui, entre autres nouveautés, aura une version 100% électrique.

2020 va être une année vraiment importante pour Citroën. En plus de l’introduction de son pittoresque quad électrique appelé l’AMI ou de l’arrivée de la rénovation de la Citroën C3, la retour sur le marché de la gamme C4. Comme nous l’avons souligné dans des articles précédents, la particularité C4 Cactus a ses jours numérotés. Ce modèle n’aura pas de continuité tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Le nouvelle Citroën C4

se prépare à faire son débarquement en Europe au second semestre de cette année. C’est vrai, le compact français sera de nouveau disponible chez les concessionnaires. Cependant, la gamme C4 subira des changements majeurs et ne sera guère liée au modèle qui a relativement récemment cessé d’être commercialisé. Entrons dans les détails et passons en revue toutes les informations disponibles aujourd’hui.

La nouvelle génération de la gamme Citroën C4 sera présentée au second semestre 2020.

Connu en interne par le code C41, le nouvelle génération de la Citroën C4 sera un véritable tournant pour le compact français. Tout d’abord, nous devons prendre en compte le nombre de variantes de carrosserie qui composeront la nouvelle gamme C4. Aurons-nous un «compact traditionnel»? Les informations sont quelque peu ambiguës à cet égard. Il y aura un compact conçu pour se positionner comme un rival clair à la Skoda Scala.

Qu’est-ce qui fait du nouveau C4 un rival du compact tchèque? Pas plus en moins que votre plateforme. La base qui soutiendra le nouveau C4 sera Plateforme CMP, la même architecture utilisée, entre autres, par les Peugeot 208 et Peugeot 2008. Autrement dit, les modèles destinés au segment B. Cependant, il sera modifié pour pouvoir supporter un modèle du segment C. Par conséquent, la même formule que Skoda a utilisé avec le Scala.

Mais il y a encore plus, car nous trouverons également un SUV particulier. Un véhicule situé à mi-chemin entre une berline et un SUV. C’est le nouvelle Citroën C4 Aircross, un modèle que nous avons déjà vu à plusieurs reprises. Ce sera le “successeur spirituel” du C4 Cactus. Et il sera également pris en charge par la plate-forme PSA CMP. Les récréations qui accompagnent cet article nous disent à quoi ressemblera leur design.

Nous vous racontons tous les détails de la nouvelle Citroën C4 Aircross dans cette vidéo.

Il sera rapidement reconnaissable en tant que Citroën, car il utilisera le nouveau langage de conception que la marque française applique à ses nouveaux modèles. La caractéristique “Airbumps” apparaîtra. Comme des phares avant divisés.

La version électrique de la Citroën C4 2021

Concernant la section mécanique, il y aura des nouvelles très notables. Et est-ce que, en plus d’une sélection de Moteurs à essence PureTech et diesel BlueHDinous aurons un Version 100% électrique. Chacune des variantes de carrosserie sera électrifiée au plus haut niveau. La plateforme a joué un rôle clé dans ces plans d’électrification de la nouvelle gamme C4. De plus, le développement de plusieurs versions hybrides légères (MHEV) est également à l’ordre du jour.

Quand arrivera-t-il sur le marché? Les débuts de la nouvelle génération de la Citroën C4 auront lieu au second semestre de cette année. Plus précisément, le Mondial de l’automobile de Paris 2020 est considéré comme l’étape la plus plausible pour sa sortie. Quant au lieu où il sera fabriqué, l’Espagne se positionne comme le candidat idéal. Plus précisément, il sera produit dans l’usine du Groupe PSA à Madrid. Le C4 Cactus y est actuellement produit.