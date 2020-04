Citroën Carstore, réservation en ligne de voitures neuves

Citroën vous permet de choisir et de réserver une voiture en ligne depuis chez vous via Carstore, un concessionnaire virtuel. Un lieu où vous pouvez également consulter une multitude d’informations concernant le véhicule qui nous intéresse, comme ses prix et ses offres de financement. Ainsi, Citroën souhaite dynamiser les ventes de voitures en ligne en Espagne.

La pandémie générée par le coronavirus COVID-19 a des effets directs et très négatifs sur le secteur automobile en Espagne. L’activité industrielle et commerciale est arrêtée. Les usines ont cessé de produire des véhicules et les concessionnaires ont fermé. Dans le but d’essayer de faire face à cette situation du mieux possible, les marques automobiles ont commencé à évoluer. L’une des mesures qui conduit ces jours-ci est le magasinage de voitures en ligne.

Citroën a décidé de parier sur Carstore, un «revendeur virtuel» qui permettra à ses clients de choisir et de réserver une voiture en ligne. Grâce à cette boutique en ligne, vous pourrez consulter la variété des véhicules, des informations, des prix et des offres de financement qui sont accessibles à ceux qui souhaitent acquérir un modèle de la société “chevron”.

Citroën Berlingo, l’un des véhicules les plus appréciés de la marque française.

Dans Citroën Carstore

Il est possible de rechercher par modèle en explorant plusieurs gammes à la fois ou de choisir un revendeur et de consulter toutes leurs offres. La requête peut être réduite en tenant compte de diverses caractéristiques telles que la couleur, le prix, le type de carburant, la boîte de vitesses, le moteur et l’équipement. Une fois les filtres établis, nous obtiendrons des résultats qui correspondent à la nouvelle voiture que nous voulons acheter.

Tous les les véhicules listés dans Citroën Carstore sont en stockc’est-à-dire qu’ils sont disponibles de manière réelle et concrète. Cela permet de connaître toutes les caractéristiques du véhicule comme si vous étiez chez le concessionnaire le voyant en personne. Le prix final comprend également la TVA et une offre de financement qui peut être configurée pour s’adapter à notre budget.

Et en parlant de financement, au Citroën Carstore il y a un calculatrice financière où il est possible de s’inscrire et de demander l’étude complète de l’opération.

Acheter une voiture après la crise des coronavirus, les prix vont-ils baisser?

Il est également permis de choisir le produit «Alternative à Citroën». Avec cela, nous pouvons financer le véhicule en payant des paiements mensuels et en différant un montant du prix jusqu’à la fin. A la fin du contrat, il est possible de choisir les options suivantes:

Échanger le véhicule contre une nouvelle Citroën Livrer le véhicule en paiement du dernier versement Rester avec le véhicule payer le dernier versement ou le refinancer L’achat d’une voiture en ligne est le présent et non l’avenir