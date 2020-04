Classement des ventes de voitures hybrides 2020

La massification de la voiture hybride (HEV) est déjà une réalité. C’est la technologie d’électrification la plus répandue et de plus en plus de conducteurs souhaitent entamer leur transition vers une mobilité entièrement électrique avec ce type de voiture auto-rechargeante. Dans ce classement des ventes, vous pouvez voir quelles sont les voitures hybrides les plus populaires et les plus demandées en Espagne tout au long de l’année 2020.

Parmi les différentes options de mobilité électrique que nous pouvons trouver sur le marché, la voitures hybrides (HEV) ils sont l’option la plus répandue. Le motif? C’est la technologie d’électrification la plus abordable qui vous permet d’avoir un véhicule capable de se déplacer en mode entièrement électrique. En conséquence, ses volumes de vente dépassent de loin ceux des voitures hybrides rechargeables et des voitures électriques.

Les voitures hybrides sont devenues la première étape du transition vers la mobilité électrique. Ils présentent de nombreux avantages par rapport aux voitures conventionnelles à moteur à essence ou diesel. Et, mieux encore, vous n’avez pas besoin de les brancher sur le secteur pour charger votre batterie. C’est pourquoi ils ont gagné le surnom d ‘”hybrides auto-rechargeables”.

Comparaison vidéo du Toyota RAV4 et du Honda CR-V, deux des VUS hybrides les plus vendus en Espagne.

Conscientes de son boom imparable, de plus en plus de marques automobiles misent sur cette technologie pour la proposer dans leur gamme. Cependant, il existe un constructeur automobile qui est la véritable référence hybrides non enfichables. Voici Toyota. Une marque pionnière dans ce domaine qui remplit aujourd’hui ce créneau de marché et est sans aucun doute la rivale à battre par le reste des entreprises qui ont décidé de se mettre dans le train.

Récemment, de nouveaux modèles hybrides (HEV) sont arrivés sur le marché, ce qui a encouragé les immatriculations de ces véhicules électrifiés. Tu veux savoir quelles sont les voitures hybrides les plus vendues en Espagne en 2020? Tout au long du classement qui accompagne cet article, vous pourrez découvrir quels sont les hybrides les plus populaires et les plus demandés sur le marché espagnol.

Comme nous l’avons déjà souligné, Toyota est la marque à battre. La preuve en est que le podium est composé exclusivement de ses modèles. Le la voiture hybride la plus vendue est la Toyota Corolla. Dans le deuxième place, nous avons le Toyota C-HR et en troisième place, le Toyota RAV4 apparaît. Ci-dessous, nous trouvons la Toyota Yaris (4e) et la Toyota Prius (5e).

Pour trouver le premier modèle pas Toyota de ce classement, nous devons aller à la sixième place, où le Hyundai Kona hybride. La vérité est que le conglomérat Hyundai-Kia est le seul capable d’affronter le constructeur japonais. Nous devons également suivre de près à la fois la Kia Niro (7e) et la Hyundai IONIQ Hybrid (10e). De même, d’autres marques généralistes comme Honda ont décidé de faire de même et de se joindre à la bataille. Le Honda CR-V (11e) est, pour l’instant, son hybride le plus populaire.

Parmi les marques premium, la référence est, sans aucun doute, Lexus. Cette marque, dont la maison mère est Toyota, a décidé d’électrifier l’ensemble de sa gamme européenne et de dire adieu au diesel. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, elle dispose d’un avantage plus important dans ce domaine par rapport à ses principaux concurrents. La Lexus hybride la plus commercialisée d’Espagne est la Lexus UX (8e).

Classement des ventes de voitures hybrides 2020

Les voitures hybrides les plus vendues en 2020 sont les suivantes:

RankingModeloVentas 20201Toyota Corolla4.4772Toyota C-HR3.3783Toyota RAV42.1714Toyota Yaris1.6865Toyota Prius1.2436Hyundai Kona1.1037Kia Niro1.1018Lexus UX8979Lexus NX63210Hyundai IONIQ58911Honda CR-V25312Toyota Camry24613Lexus CT17114Subaru XV16515Subaru Forester15416Ford Mondeo14817Mercedes Class C13418Lexus IS8219Lexus RX7820Lexus ES7421Mercedes E4822Lexus RC3223Infiniti Q50624Lexus LS225Toyota Auris1