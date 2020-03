Clip passe par le marché des terminaux de point de vente

“Il y a six mois, nous avons commencé à lancer des solutions logicielles, c’est pourquoi nous voulions lancer un nouveau matériel pour utiliser ces solutions que nous développons”, a-t-il déclaré à Expansión, Juan José Galnares, vice-président commercial de Clip.

En plus de Clip Total, la marque a lancé Clip Plus 2, une version améliorée de Clip Plus, avec un nouveau design et une batterie permettant d’effectuer jusqu’à 400 transactions par charge.

Sur le marché, il existe de nombreux modèles de terminaux tels que ceux qui sont généralement dans les boîtes des magasins et peuvent être acquis dans les institutions bancaires, mais en parallèle les options de terminaux tels que ceux développés par M. Pago ou iZettle, qui intègrent fonctions numériques et ne nécessitent pas de contrats ou de loyers.

