Clôture possible sur les loyers courts, la réponse d’un grand du secteur

Un amendement présenté à la Chambre par le Parti démocrate vise à insérer une nouvelle arme à la disposition des communes dans le décret de Milleproroghe: la possibilité d’autoriser la location touristique pour de courtes périodes uniquement sur délivrance d’une licence. Ce fait laisserait à l’administration municipale un contrôle sur le toit maximum des maisons qui peuvent être louées par ce système. Il ne s’agit donc pas d’une obligation, mais d’une faculté que les municipalités pourraient utiliser au cas où, par exemple, une surabondance de maisons louées pour de courtes périodes rendrait l’offre de logements destinés aux locataires permanents rare et coûteuse.

Le cas frappant de New York

On sait que dans certaines grandes villes mondiales telles que New York le loyer via les plateformes d’économie partagée a été rigoureusement réglementé précisément pour éviter l’impact sur le marché de la location à long terme. Mais aussi pour une autre raison: la diffusion de cette activité, selon l’administration De Blasio, risque de vider des immeubles entiers pour les transformer en dortoirs pour touristes. Non seulement des dommages au secteur hôtelier traditionnel, mais aussi, dit-on, des dommages à la nature des quartiers.

La réponse de CleanBnB

Selon Francesco Zorgno, président de CleanBnB, société cotée à l’AIM et spécialisée dans la gestion et le revenu des logements pour le compte des propriétaires, la situation immobilière italienne ne serait pas préoccupante:

«Les immeubles locatifs à court terme représentent un pourcentage très modeste par rapport aux immeubles locatifs traditionnels et, surtout, à ceux qui restent vacants. Nous sommes donc loin de saturer le marché “. Selon Zorgno, qui est intervenu dans une note, la plupart des maisons confiées à des locations à court terme sont des “résidences secondaires achetées pour des vacances qu’il n’est plus possible d’exploiter ou d’hériter de logements pour différentes régions”. Des logements qui selon le président de CleanBnB resteraient vacants: “on estime qu’il y en a environ 7 000 à Florence, 42 000 à Palerme, 60 000 à Turin, 70 000 à Milan et plus de 200 000 à Rome”.

Selon les dernières données publiées par l’Agence du revenu et le Département des finances du MEF, les familles italiennes ils possèdent 6,2 millions de “résidences secondaires” disponibles: cela représente environ un dixième du nombre total de maisons familiales. Les maisons louées sont cependant de 6 millions. Le pool global à puiser dans les revenus des logements vacants semble encore large, même s’il ne peut être exclu qu’à l’avenir certaines réalités particulièrement demandées en matière de tourisme pourraient souffrir d’une pénurie de logements disponibles à la location courte durée.