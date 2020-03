CloudFyre Review: Hébergement WordPress géré

CloudFyre a été fondé par Richard Dean en 2014, qui est un vétéran de l’arène d’hébergement WordPress géré.

Ils ont des centres de données dans les 15 emplacements mondiaux suivants:

New York City, États-UnisSan Francisco, États-UnisFreemont, États-UnisAtlanta, États-UnisNewark, États-UnisDallas, États-UnisAmsterdam, Pays-BasLondres, Royaume-UniFrancfort, AllemagneToronto, CanadaBangalore, IndeMumbai, IndeSingaporeTokyo, JaponSydney, Australie

Caractéristiques riches

La plateforme d’hébergement de CloudFyre comprend:

Garantie de remboursement de 30 jours Migrations de site Web gratuites Certificats SSL «Lets Encrypt» gratuits Caching au niveau du serveur Sauvegardes 24 heures automatisées 99,97% Garantie de disponibilité Garantie CDN globale intégrée Plug-in / Core Update Manager Analyse et suppression des logiciels malveillants 99,97% Garantie de disponibilité 24/7/7 365 Live Chat Support

Ils fournissent plusieurs plans différents en fonction de vos besoins. Le plus petit forfait personnel comprend 5 Go de stockage local, 25 Go de bande passante et 10 000 visites par mois, ce qui est idéal pour les blogueurs et les petits propriétaires de sites.

Ces spécifications peuvent être mises à niveau des plans plus importants pouvant héberger jusqu’à 150 sites avec jusqu’à 1,5 To de bande passante et jusqu’à 1 To de stockage local. Ce plan est parfait pour les entreprises qui ont plusieurs sites et agences qui s’occupent de leurs sites clients.

Tous les plans sont livrés avec 1 To de protection DDoS et une analyse et une suppression des logiciels malveillants pour vous assurer que votre site est protégé à tout moment. Les débutants et les développeurs experts adoreront à coup sûr la plate-forme spécialement conçue pour WordPress, intuitive et facile à utiliser. Ils ont également un déploiement de site Web en un clic pour s’assurer que la configuration de votre site se déroule correctement.

Tarification

Les plans d’hébergement WordPress de CloudFyre ne sont pas beaucoup plus chers que l’hébergement partagé. Et contrairement aux hébergeurs mutualisés, leur infrastructure d’hébergement spécifique à WordPress signifie que votre site sera en moyenne 45% plus rapide que s’il était hébergé sur un hébergement mutualisé. Cela signifie que vous obtenez plus de visiteurs et des taux de conversion plus élevés pour tout, des achats de produits aux inscriptions à la liste de diffusion.

Jetez un œil à ces résultats récents:

Budget de chargement de l’hébergement mutualisé: 3,60 secondesTemps de chargement de CloudFyre: 1,97 secondes (c’est 45% plus rapide)

Dans ce test, un site GeneratePress de base a été ajouté sur un compte HostGator d’hébergement partagé. Nous avons ensuite comparé ce site à celui que nous avons créé avec une configuration identique mais cette fois hébergée sur la plateforme CloudFyre (Plan Personnel).

Les sites ont également été testés avec GTmetrix où nous avons constaté des améliorations similaires.

D’après le test ci-dessus, il est clair qu’en passant d’un hébergement partagé à un service d’hébergement WordPress dédié plus rapide comme CloudFyre, cela peut avoir un effet considérable sur l’accélération du temps de chargement de votre site.

Lorsque vous tenez compte de l’expérience utilisateur et des améliorations du taux de conversion, vous pouvez voir ce qui peut être amélioré simplement en augmentant la vitesse de votre site.

Le pack d’hébergement comprend également des certificats SSL gratuits de Let’s Encrypt et propose également un essai gratuit de 7 jours.

Soutien

Il convient également de noter qu’ils proposent des migrations de sites gratuites qui sont généralement effectuées dans les 24 heures suivant la demande d’assistance.

Avec les multiples plans d’hébergement de CloudFyre, vous pouvez choisir de payer mensuellement ou annuellement avec l’option annuelle offrant 2 mois d’hébergement gratuit.

Si vous souhaitez vous prendre en charge, vous trouverez des procédures détaillées et des instructions dans la base de connaissances.

Sinon, un support de chat en direct rapide 24/7 et des tickets de support sont également disponibles.

Conclusion

Combien coûte CloudFyre?

Il existe des plans disponibles de 4,99 £ à 999,99 £, afin de couvrir un large éventail de besoins d’hébergement.

Quel plan CloudFyre convient le mieux?

Vous devriez commencer par un plan qui correspond à peu près à vos besoins, vous pouvez toujours mettre à niveau plus tard si vous en avez besoin, car il n’est pas nécessaire de déplacer vos sites, il vous suffit de cliquer sur le bouton de mise à niveau et sur votre ensemble.

CloudFyre est un plus petit fournisseur d’hébergement spécifique à WordPress, bien que ces jours-ci, ils aient plus de 10000 clients, ce qui est toujours considéré comme petit par rapport aux fournisseurs d’hébergement généraux, donc en tant que client, vous êtes plus important pour eux et leur équipe d’assistance rapide le confirme certainement.

CloudFyre est un fournisseur d’hébergement WordPress spécialisé et a une assistance 24/7/365 disponible sur le chat en direct et les tickets d’assistance.

CloudFyre offre un excellent service à des tarifs très raisonnables, mais peut-il rivaliser avec le les meilleures sociétés d’hébergement? Eh bien, c’est certainement le cas dans notre livre!